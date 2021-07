Scarlett Johansson podjęła współpracę z Ericiem Johnsonem już w 2016 roku i od tamtego czasu tworzą zgrany duet na siłowni. Trener niedawno zgodził się zdradzić kilka ćwiczeniowych sekretów aktorki dla jednego z najpopularniejszych magazynów o zdrowym trybie życia. Na co zwrócił uwagę Eric w rozmowie z brytyjskim wydaniem magazynu "Women's Health"?

Sześć zasad Scarlett Johansson, które pozwalają pozostać w formie

Wykonuje różnorodne treningi

Nie ma nic gorszego od ciągłego wykonywania w kółko dokładnie tych samych ruchów. Mięśnie, aby się wzmacniać, muszą mieć przed sobą postawione ciągłe wyzwania. Trener Scarlett podczas zajęć najczęściej proponuje swojej podopiecznej trening hybrydowy, mający na celu rozrost tkanki mięśniowej.

Lubię łączyć różne elementy, takie jak trójbój siłowy, kettlebells , kulturystyka, ćwiczenia z wykorzystaniem masy ciała, joga i praca kondycyjna - tłumaczy Johnson.

Wyznacza cele

Aby trening przynosił więcej radości i satysfakcję, należy dokładnie przemyśleć cele, które chce się osiągnąć. John i Scarlett postawili na elastyczność i zasadę małych kroczków - dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest aktorce sięgać po kolejne trudniejsze ćwiczenia - osiągnięty cel sprawia, że z większym zapałem podchodzi się do realizacji kolejnego.

Spędza dużo czasu na siłowni

Podczas zdjęć na planie filmów superbohaterskich Johansson siłownię odwiedza codziennie. Każdy dzień to inny zestaw ćwiczeń - treningi wcale nie muszą być długie, ale ważne jest, aby się zmobilizować i rozruszać przed rozpoczęciem nagrań.

Trening dopasowuje się do roli

Johansson gra oczywiście nie tylko postać Black Widow. Każda inna produkcja wymaga innego podejścia do ćwiczeń. Scarlett przed przyjęciem każdego nowego aktorskiego wyzwania analizuje, czy jej ciało będzie w stanie dopasować się do bohatera. Pod tym kątem są układane zajęcia przez Johnsona.

Nie zapomina o właściwej diecie

Zwiększona dawka ruchu i wysiłku to zwiększona dawka wartościowych kilokalorii. W diecie Johansson nie brakuje białka, wysokiej jakości węglowodanów oraz zdrowego tłuszczu. Kaloryczność zawsze jest dopasowana do wykonywanych treningów.

Monitoruje jakość snu i poziom stresu

Praca pod presją i wykańczające treningi mogą powodować napięcie i przemęczenie. Dlatego Scarlett dużą wagę przywiązuje do dni "wyłączenia się" ze wszystkich innych aktywności, aby złapać oddech i równowagę. W takie dni Johansson udaje się na masaże, do sauny oraz zajęcia jogi. Niezwykle ważny jest również sen i jego jakość - to ma kluczowe znaczenie przy prawidłowej regeneracji.