Anna Lewandowska dodała zaskakujący wpis na blogu: Trening to nie wszystko!

Anna Lewandowska zatytułowała jeden z wpisów na blogu "Trening to nie wszystko!". Gwiazda fitnessu chciała w ten sposób zwrócić uwagę czytelników na zalecenia odnośnie do wagi aktywności fizycznej w życiu. Ruch to zdrowie - tylko czy aby na pewno przyjęte pół godziny umiarkowanego lub intensywnego treningu wystarczy?

Anna Lewandowska o tym, ile tak naprawdę ruchu potrzebujemy

Trenerka przywołała wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Kolumbia, które zostały opublikowane przez magazyn "Sports Medicine". Specjaliści postanowili przyjrzeć się temu, jak na zdrowie oraz śmiertelność wpływa kombinacja różnych aktywności fizycznych. Na tapet zostały wzięte m.in. takie czynności, jak jazda na rowerze, bieganie, czy spacerowanie. Naukowcy zwrócili również uwagę na proste czynności domowe oraz siedzący tryb życia. Podczas badania przeanalizowano wyniki aż 130 tysięcy osób z Wielkiej Brytanii oraz Szwecji i Stanów Zjednoczonych.

Z badań wynika, że chociaż zalecane obecnie 30 minut dziennie umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej zmniejszyło prawdopodobieństwo wcześniejszej śmierci (nawet o 80 procent w przypadku niektórych respondentów), to dotyczyło to tylko tych osób, które siedziały mniej niż siedem godzin. Wspomniany czas ruchu nie zmniejszył natomiast ryzyka w przypadku osób, które prowadziły siedzący tryb życia (11-12 godzin dziennie). Innymi słowy: im więcej siedzimy, tym więcej potrzebujemy aktywności po pracy! - dodaje Lewandowska.

Istotną informacją jest też fakt, że już trzy minuty intensywnych ćwiczeń lub 12 minut lżejszej aktywności na godzinę siedzenia poprawiają nasz stan zdrowia i zmniejszają ryzyko śmierci.

"Trening to nie wszystko"

W tym stwierdzeniu Anny ukrywa się fakt, że wcale nie musimy poświęcać kilkudziesięciu minut na ćwiczenia na siłowni. Pomóc w utrzymaniu zdrowia mogą również spacery, jazda na rowerze, jogging czy każdy inny rodzaj ruchu - wszystko zależy od naszych preferencji. "Jakakolwiek aktywność fizyczna jest lepsza, niż żadna" - pisze na koniec Anna. I tego się trzymajmy!