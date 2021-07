Selena Gomez podczas pandemii koronawirusa nie rezygnowała z treningów, ale z powodu zamkniętych siłowni zaczęła ćwiczyć w domu. Obostrzenia w Los Angeles zostały poluzowane i bardzo dużo osób wróciło na ulubione sale. Selena jednak bardzo polubiła swoją prywatną siłownię, gdzie trenuje razem z grupą przyjaciół i osobistą instruktorką.

Selena Gomez ćwiczy na TikToku - łatwy i skuteczny trening!

Z nagrania, którym podzieliła się Selena dowiadujemy się, że wykorzystuje do ćwiczeń podstawowe akcesoria, takie jak mata do ćwiczeń, komplet hantli oraz piłka lekarska i taśmy oporowe. Wokalistka trenuje w niewielkiej grupie znajomych pod czujnym okiem instruktorki, która pilnuje, aby każdy ruch został wykonany do końca. Analizując wideo można stwierdzić, że jest to prosty i intensywny trening z elementami cardio oraz ćwiczeń siłowych. Wyciskanie ciężarków czy piłki lekarskiej nad głowę może i nie wygląda skomplikowanie, ale po kilkunastu powtórzeniach wyraźnie poczujemy, że mięśnie mają przed sobą niezły wysiłek. Mimo intensywności, Selenie podczas ćwiczeń uśmiech nie schodzi z twarzy - najwyraźniej trening daje artystce dużo satysfakcji.

Gomez bardzo rzadko podaje szczegółowe informacje, dotyczące treningów, dlatego to krótkie nagranie z pewnością jest gratką dla jej fanów. Ze wcześniejszej rozmowy osobistej instruktorki Seleny z magazynem "Byrdie" wynikało, że gwiazda najczęściej uczestniczy w zajęciach z interwałami. Od czasu do czasu decyduje się również na jogę oraz treningi oporowe, które wykorzystują wyłącznie masę ciała.

