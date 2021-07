Ewa Szabatin w poszukiwaniu ciekawych smaków udała się... na rynek ze świeżymi owocami i warzywami. Celebrytka pragnie zwrócić uwagę swoich fanów na te produkty, z których świeżości możemy cieszyć się właśnie podczas letnich miesięcy. Owoce i warzywa w trakcie sezonu są znacznie smaczniejsze i zawierają więcej składników odżywczych, z tego powodu warto sięgać po nie jak najczęściej!

Sezonowa kuchnia Ewy Szabatin

Makaron z cukinią

200 gramów makaronu typu tagliatelle;

jedna mała cukinia pokrojona w kostkę;

jedna łyżka oliwy z oliwek;

dwie łyżki masła ghee;

pół małej cebuli posiekanej;

dwa posiekane ząbki czosnku;

pół szklanki bulionu warzywnego;

jedna łyżeczka soku z cytryny;

pół szklanki świeżo startego parmezanu;

sól i pieprz do smaku.

Makaron ugotuj w osolonej wodzie. W międzyczasie posiekaj cukinię oraz przygotuj pozostałe składniki. Dodaj oliwę z oliwek i jedną łyżkę masła na patelnię, rozgrzej ją na średnim ogniu. Wtedy dodaj cebulę i smaż przez pięć minut. Następnie dodaj cukinię i czosnek. Gotuj przez kolejnych pięć minut, od czasu do czasu mieszając. Na patelnię dodaj pozostałe masło, bulion oraz sok z cytryny. Gotuj przez dwie minuty. Na koniec dodaj parmezan i wymieszaj całość z odsączonym makaronem. W razie potrzeby dopraw solą i pieprzem.

Młode ziemniaki z bobem

800 gramów młodych, polskich ziemniaków;

trzy łyżki oliwy z oliwek;

200 gramów strąków bobu;

garść świeżych listków mięty;

starta skórka z cytryny;

masło ghee.

sól i pieprz do smaku.

Najpierw rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Przekrój ziemniaki na pół i ułóż na blaszce. Skrop je oliwą i dopraw solą i pieprzem. Rogi papieru, skrop oliwą i dopraw solą oraz pieprzem. Złóż papier, tak aby przykryć szczelnie wszystkie ziemniaki. Piecz w piekarniku przez 30 minut aż staną się miękkie. W międzyczasie zagotuj wodę i ugotuj w niej bób. Pod koniec pieczenia odwiń ziemniaki i wrzuć do nich bób, garść świeżej mięty, startą skórką z cytryny i dużą łyżkę masła. Poczekaj dwie-trzy minuty, aż wszystkie składniki się połączą.

Sok z arbuza

cztery szklanki posiekanego arbuza;

sok z limonki;

dwie szklanki wody;

opcjonalnie mięta.

Wrzuć arbuza, sok z limonki oraz wodę do blendera. Następnie zmiksuj wszystkie składniki do uzyskania gładkiej masy. Napój podawaj z lodem i miętą.