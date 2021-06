Kate Hudson w nowym treningu. Mięśnie aktorki dosłownie trzęsą się od wysiłku!

Kate Hudson wciąż stosuje coraz to nowsze techniki podczas treningów - tu nie ma miejsca na nudę. W ruch idzie mata, ciężarki, gumy oporowe, a ostatnio również taśmy TRX, które przenoszą zwykłe ćwiczenia na zupełnie inny poziom. Zajęcia nie należą do prostych, co wyraźnie widać nawet po tym, jak na wysiłek reagują mięśnie gwiazdy.

Zobacz wideo Kate Hudson drżą mięśnie podczas intensywnego treningu

Kate Hudson ostro trenuje z taśmami TRX

Hudson wrzuciła na Instagram dwa nagrania z treningów, skupiających się na wzmocnieniu mięśni rdzenia (tutaj przeczytacie więcej na temat tego, które dokładnie mięśnie noszą taką nazwę). Jedno wideo pokazało ćwiczenie z popularnymi taśmami TRX. Podczas drugiego, Kate wykorzystuje masę własnego ciała. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się sylwetce Hudson, zobaczymy, jak ogromną pracę wykonują mięśnie, które drżą w czasie ćwiczeń. Biodra i ramiona wykonują ogrom pracy, aby utrzymać ciało w przyjętej pozycji. Kate zaczyna od podwyższonej pompki, podczas której stopy znajdują się w uchwytach taśm TRX. Słuchając wskazówek trenera, Kate pomału przyciąga kolana do klatki piersiowej - czujemy wysiłek od samego patrzenia!

Kolejna pozycja to tzw. ninja. Hudson obraca raz w jedną, raz w drugą stronę całe ciało, w międzyczasie wykonując kolejne wykopy i wymachy rąk. To szybkie ćwiczenie działa na wiele partii mięśni jednocześnie i to bez żadnych ciężarków. Aktorka nie ma w sobie równych - widać, że jest zdeterminowana, aby każde powtórzenie wykonać jak najlepiej. A łatwo z całą pewnością nie jest. Trener gwiazdy mówi, aby systematycznie przy każdym kolejnym powtórzeniu podkręcała tempo. Wow!

