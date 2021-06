Jennifer Aniston postanowiła skończyć z wyrzucaniem z jadłospisu ulubionych produktów. Aktorka wyznała, że był czas, kiedy zjedzenie dla niej kromki chleba było czymś absurdalnym. Teraz 52-letnia gwiazda "Przyjaciół" podchodzi do diety zdecydowanie bardziej racjonalnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Aniston swoim pierwszym postem rozbiła Instagrama. Teraz rozbija... telefon

Jennifer Aniston włączyła do diety węglowodany

Niedawno aktorka rozmawiała z magazynem "People" i stwierdziła, że wiele osób wręcz boi się jeść węglowodany, w obawie przed tyciem. Jen sama kiedyś zaliczała się do tej grupy, ale postanowiła to zmienić.

Wiele osób boi się koszyczków z chlebem. Ja już się nie boję. Trzeba tylko jeść z umiarem. Moje ciało lubi i potrzebuje węglowodanów. Dlaczego więc mam ich nie jeść? Dlaczego pozbawiać się rzeczy, które się kocha - dodała Aniston w wywiadzie dla "People".

Kokos czy czekolada? Dwie propozycje na podwieczorek od Anny Lewandowskiej

Podejście Jennifer zmieniło się podczas pandemii. Siedząc w domu, gwiazda zaczęła więcej czasu spędzać w kuchni. Aktorka od wykonywania chlebka bananowego przeszła do robienia zakwasu na prawdziwy chleb razowy domowej roboty.

Czekolada sposobem na odchudzanie?! Przysmak może pomóc w spalaniu tłuszczu

Węglowodany - jeść czy nie jeść?

Jak się rozejrzeć - co inny portal i specjalista, tym inna jest odpowiedź na to pytanie. Węglowodany są jednak jedną z trzech grup żywności, które są ważne dla naszego rozwoju; są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Naukowcy odkryli, że "węgle" są szczególnie ważne do prawidłowej produkcji hormonów u kobiet. Ich zbyt mała ilość może prowadzić do wzrostu kortyzolu, czyli hormonu stresu, a także wpływać na zaburzenia snu oraz cyklu menstruacyjnego. Może też powodować... wypadanie włosów. Podsumowując, nasze ciało potrzebuje węglowodanów, tak samo jak białka i zdrowego tłuszczu - wszystko jednak powinno być spożywane w odpowiednich proporcjach.