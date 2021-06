Anna Lewandowska pilnuje, aby na blogu regularnie pojawiały się propozycje pysznych ciast i deserów o obniżonej kaloryczności. Jeżeli łakocie z kokosem kojarzą wam się z wakacjami, trafiliście idealnie. Ciasto z kokosem wprost rozpływa się w ustach i będzie świetnym dopełnieniem podwieczorku lub weekendowej sjesty.

Anna Lewandowska poleca dwa pyszne ciasta domowej roboty

Sernik kokosowy

cztery jajka;

płaska łyżeczka soli;

150 gramów ksylitolu;

150 gramów masła ghee;

jedno opakowanie cukru waniliowego;

100 gramów posiekanych migdałów;

100 gramów wiórków kokosowych;

łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia;

80 gramów skrobi kukurydzianej.

Warstwa cytrynowa

pięć całych cytryn (skórka i sok);

łyżeczka skrobi kukurydzianej;

50 gramów ksylitolu;

trzy jajka;

40 gramów masła ghee;

30 gramów agar-agar;

100 mililitrów wody.

Krem

200 gramów kwaśnej śmietany bez laktozy;

400 gramów śmietany bez laktozy;

70 gramów ksylitolu;

jedno opakowanie cukru waniliowego;

150 mililitrów napoju kokosowego;

30 gramów agar-agar.

Ubij białka jaj z solą na sztywną pianę, dodaj 1/3 ksylitolu i wymieszaj. W rondelku rozpuść masło, cukier waniliowy i pozostałą część ksylitolu. Podgrzewaj mieszając, przez około trzy minuty, aż do momentu uzyskania jednolitej masy. Odstawiłam do wystudzenia. W misce wymieszaj żółtka z posiekanymi migdałami, wiórkami, skrobią i proszkiem do pieczenia. Dodaj zawartość rondla i ponownie wymieszaj. Na koniec dodaj białka i jeszcze raz krótko zamieszaj składniki. Przelej masę do foremki o średnicy 24 cm, piecz w 170 stopniach przez około 30 minut.

W celu przygotowania warstwy cytrynowej, wymieszaj żółtka z sokiem i startą skórką z cytryny. Dodaj skrobię, ksylitol i wymieszaj składniki przy pomocy trzepaczki. Następnie gotuj całość na niewielkim ogniu przez około pięć minut, cały czas mieszając. Przelej masę cytrynową przez sitko. W osobnym rondelku wymieszaj agar-agar z gorącą wodą i gotuj przez około dwie minuty. Wlej masę cytrynową, wymieszaj, przelej na talerz, przykryj folią i wstawi do lodówki na 15 minut. W międzyczasie wymieszaj napój kokosowy z agarem i gotuj przez około dwie minuty. Śmietanę ubij z ksylitolem i cukrem waniliowym, tak aby była sztywna. Wymieszaj pięć łyżek śmietany z ciepłym napojem kokosowym (tak, aby śmietana się nie zważyła). Następnie dodaj pozostałą część śmietany i wymieszaj.

Wystudzone ciasto przekrój na pół. Na ciasto nałóż połowę kremu, a następnie warstwę cytrynową i ponownie odrobinę kremu. Nałóż drugą część ciasta. Pozostałą część kremu połóż na wierzch ciasta i jego boki. Całość obsyp wiórkami i płatkami kokosowymi.

Blok bardzo czekoladowy

100 gramów suszonych daktyli;

60 mililitrów napoju ryżowego;

dwie tabliczki gorzkiej czekolady;

dwie łyżki oleju kokosowego;

50 gramów orzechów laskowych.

Daktyle zalej gorącą wodą i odstaw do namoczenia. Olej kokosowy rozpuść z czekoladą. Następnie zblenduj odsączone daktyle i napój roślinny, dodaj olej z czekoladą i całość dokładnie wymieszaj. Dodaj posiekane orzechy i ponownie wymieszaj masę. Przełóż masę do pojemnika i umieść go w zamrażarce na około 40 minut. Po schłodzeniu można pokroić blok na małe kostki i posypać je dodatkową porcją pokruszonych orzechów.