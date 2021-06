Brie Larson nie potrafi usiedzieć w miejscu. Jej żywiołowy charakter ujawnia się również podczas treningów. Aktorka ma świetną kondycję - robi wiele aby ją utrzymać na tak wysokim poziomie. Podczas ćwiczeń w ruch idą ciężarki, taśmy a nawet... łańcuchy!

Treningowa rutyna Brie Larson - nie każdy da sobie z nią radę!

Podnosi ciężary

I to naprawdę takie, które sporo ważą. Brie jest prawdziwą twardzielką i wyciskanie ogromnej sztangi to jej treningowa codzienność. Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem robi na różne sposoby - nagranie, na którym gwiazda podciąga się na drążku razem z łańcuchami oplecionymi wokół nóg to prawdziwy hit na Instagramie!

Taśmy oporowe i drążki - to jest to

Bire nigdy nie marnuje czasu podczas zajęć i zawsze wykorzystuje jak najwięcej sprzętu do ćwiczeń. Szybko i sprawnie wykonuje treningi z taśmami oporowymi. Nigdy nie omija też serii podciągnięć na drążku, niesamowicie wzmacniając w ten sposób ramiona.

Pompki w różnych kombinacjach

Oprócz klasycznej wersji, Larson potrafi też wykonać pompki... na jednej ręce. Wykonując ćwiczenie angażuje w ruch całe ciało, wpływając na wiele partii mięśni jednocześnie.

Wspinaczka - czyli trening i zabawa w jednym

Aktorka z ogromną przyjemnością odwiedza ścianki wspinaczkowe, które są świetną frajdą i urozmaiceniem tygodniowego grafiku. Brie z niezwykłą łatwością pokonuje kolejne odcinki, wchodząc na sam szczyt.

Poczucie rytmu i spalanie kalorii

Oprócz ćwiczeń typowo siłowych, gwiazda nie zapomina o czymś bardziej kobiecym, co pozwala nabrać lekkości w ruchach. Brie na sali tanecznej wpada w błogi nastrój, a nauka kolejnych choreografii uczy gibkości i samoświadomości własnego ciała.