Jennifer Aniston wielokrotnie udowadniała, że żaden trening nie jest jej straszny. Instruktor, który układa dla Jen ćwiczenia twierdzi, że wykona praktycznie każde i to w taki sposób, jakby nie powodowały najmniejszego wysiłku. Jakie są sekrety dbania o figurę gwiazdy "Przyjaciół"? Niektóre informacje szokują!

Jennifer Aniston ostro trenuje. WOW!

Aktorka lubi wyzwania, również te na sali treningowej. Jennifer przyznała, że ćwiczenie deski zalecił jej instruktor boksu.

Mój trener boksu, Leyon Azubuike , kazał mi zacząć od minuty, a potem dodał minutę i nagle byliśmy na trzech minutach. Po czasie, w miarę treningów, deska robi się coraz prostsza i możesz uzyskać do pięciu do dziesięciu minut - tłumaczy Jen w rozmowie z "Well and Good".

Aniston dodaje, że jej trener był pod wrażeniem już trzech minut utrzymywania przez nią pozycji, ale dziesięć? Szaleństwo!

Sekrety treningów Jennifer Aniston

Gwiazda przyznaje, że nie trzyma się ściśle określonego harmonogramu i ćwiczy to, co lubi oraz na co ma ochotę. Nie lubi nudy, dlatego dość często zmienia sobie ćwiczenia, tworząc coraz to nowsze treningi. Aktywność fizyczna powoduje, że Aniston poprawia się humor, dlatego nie ma problemów z tym, aby konsekwentnie iść do przodu i wykonywać coraz trudniejsze propozycje. Jest jednak jeden rodzaj treningu, który mogłaby robić bez końca - Jennifer uwielbia pilates, który, jak podkreśla gwiazda, daje szereg różnych możliwości i nie ma nic wspólnego z monotonnymi ćwiczeniami nieprzynoszącymi efektów. Drugim ulubionym sposobem na aktywność są wspólne wypady na siłownię razem z Courteney Cox!

Ja jestem na siłowni, a Courteney korzysta w tym czasie z sauny na podczerwień - dodaje Jennifer.

I pomyśleć, że w ukochanym sitcomie "Przyjaciele" to Monica uwielbiała wykańczające treningi!