Jennifer Garner i jej wysportowana 83-letnia mama dzielą się treningową rutyną

Jennifer Garner na poważnie podchodzi do tematyki zdrowego odżywiania oraz dostarczania dla ciała odpowiedniej dawki ruchu. Przekonamy się, że takie podejście do życia ma w genach! Mama aktorki, mimo że ukończyła 83 lata, cały czas pamięta o tym, aby pobudzać i mobilizować do wysiłku swoje mięśnie. Na Instagramie Jennifer pojawiło się niezwykłe wideo, dokumentujące wspólny trening mamy i córki.

Jennifer Garner ćwiczy z mamą

Po solidnej rozgrzewce Jennifer i Pat przeszły do ćwiczeń przy drążku baletowym, a w tym pompek przy odpowiednim nachyleniu. Następnie duet przechodzi do kilku powtórzeń wyciskania hantli nad głowę, a potem pięciu przyciągań hantli do klatki piersiowej przy zginaniu rąk w łokciach. Wtedy przychodzi czas na kilka kolejnych okrążeń wokół domowej siłowni, aby pobudzić do działania układ oddechowy oraz układ krążenia. Kolejnym elementem zajęć są ćwiczenia z taśmami oporowymi. Cały trening panie powtarzają w kilku obwodach. Na koniec Jennifer pyta się Pat, czy jej trener będzie zadowolony z takiej serii ćwiczeń.

Zawsze jest pod wrażeniem. Mówi wszystkim, że ma 83-letnią kobietę, która zamyka cały swój pierścionek - mówi mama aktorki.

Pierścionek jest odniesieniem do aplikacji na smartwatchu, która umożliwia śledzenie aktywności fizycznej. Sądząc po wyznaniu Pat, wcale nie jest łatwo osiągnąć takie wyniki. Patrząc na wspólne ćwiczenia Jennifer i mamy naprawdę jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Garner podkreśla, że to właśnie dzięki regularnej aktywności fizycznej, dopasowanej do wieku, jej mama wciąż cieszy się świetnym zdrowiem.