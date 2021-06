Sylwia Szostak postanowiła zwrócić się do internautów z poważnym tematem, jakim jest dieta odchudzająca oraz jej prowadzenie przez specjalistę. Trenerka postanowiła opowiedzieć o swoim podejściu i powiedzieć, z jakich powodów dla niektórych osób zwyczajnie odmawia ustawienia jadłospisu.

Sylwia Szostak jasno mówi o tym, dla kogo diety nie ustawi

Trenerka bardzo trzeźwo podchodzi do tematów związanych z odchudzaniem. Podkreśla, że rozumie kobiety, które pragną "do lata" zrzucić zbędne kilogramy, jednak nie dla każdej z nich oferuje pomoc. I to z poważnych powodów, o których nagrała wypowiedź na swoje InstaStories. Sylwia jest w stanie określić, kiedy jej podopiecznej dalsze odchudzanie może zwyczajnie zaszkodzić i lepiej, aby we właściwym momencie powiedzieć stop.

Raz na jakiś czas mam takie podopieczne, które mimo że uzyskały już bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, wręcz pergamin na brzuchu, dalej chcą się odchudzać. Ja takich ludzi nie prowadzę. Nie zrywam z nikim kontaktu z dnia na dzień, ale tłumaczę takim osobom, dlaczego nie mogę tego zrobić i myślę, że każdy zdroworozsądkowy trener czy żywieniowiec postąpiłby podobnie - podkreśla Szostak.

Sylwia zauważa, że są to bardzo delikatne sprawy i trzeba uważać, aby takiej osoby nie urazić - ale w końcu chodzi o jej zdrowie. Nadmierne odchudzanie może mieć tragiczne skutki zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Trenerka dodaje, abyśmy pamiętali, że jeśli specjalista mówi nam dość, to nie dlatego, że nie chce, abyśmy osiągnęli nasz cel, ale dlatego, żebyśmy zwyczajnie nie zaszkodzili swojemu zdrowiu.

Oczywiście zawsze w tej branży znajdzie się osoba, która takie plany rozpisze, Ja na przykład priorytetowo w takiej sytuacji patrzę na czyjeś zdrowie a nie na to, aby przytulić kasę za rozpiski - dodaje Sylwia.

Właśnie z tych względów warto jest korzystać z pomocy sprawdzonych specjalistów.

Czym grozi nadmierne odchudzanie?

Szostak wyraźnie podkreśla, jakimi skutkami grozi zbyt długie trzymanie diet redukcyjnych. Jest to zwyczajnie niezdrowe i może prowadzić do zaburzeń odżywiania, rozregulowanej gospodarki hormonalnej, wizyt u lekarzy specjalistów, w tym psychologów czy nawet psychiatrów. Warto zapobiegać takim następstwom i znaleźć kogoś, kto ma zdrowe, ostrożne podejście do tematyki odżywiania.