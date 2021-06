Treningi Kourtney Kardashian krążą po sieci, zyskując zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Mocno reklamowane ćwiczenia celebrytki sprawiły, że Fabiana podchodziła do nich z przymrużeniem oka. Po tygodniu okazało się jednak, że szum wokół rutyny Kardashianki jest uzasadniony.

Dziwne metody Kourtney Kardashian jednak przynoszą efekty

Aby mieć pełen obraz tego, w jaki sposób (i czy w ogóle) działają treningi Kourtney, Fabiana postanowiła trzymać się harmonogramu celebrytki przez tydzień. Buontempo zakładała, że ćwiczenia praktycznie nic nie zmienią, ale ze względu na to, że bardzo lubi Kourtney postanowiła podjąć się wyzwania. Po siedmiu dniach ćwiczeń może powiedzieć jedno - to naprawdę działa!

Pierwszy dzień - trening całego ciała z rozgrzewką na skakance

Już pierwszy dzień pokazał, że rutyna Kardashianki to nie przelewki. Po rozgrzewającej rundzie na skakance nogi Fabiany trzęsły się niczym galareta - a był to dopiero początek. Później przyszła dalsza część zajęć HIIT m.in. z burpees oraz 180 przysiadami. Redaktorka przyznała, że na koniec ledwo mogła złapać oddech.

Kolejne dni - nabieranie tempa i... respektu

Następna porcja ćwiczeń była łatwiejsza, choć zakwasy towarzyszyły Fabianie przez cały tydzień. Każdy kolejny dzień skupiał się w szczególności na innej partii ciała, dzięki czemu pozostałe mogły nieco odpocząć i lekko się zregenerować. Co ciekawe, nawet niezbyt lubiane i nudne dla Bountempo zajęcia cardio, w wydaniu Kourtney okazały się interesujące i... prawdziwie wykańczające. Wystarczyło wykorzystanie podczas ćwiczeń skakanki. Pomiędzy dwuminutowymi seriami skoków Kardashian wykonuje 25 pompek, 25 przysiadów i 100 brzuszków - to właśnie te zajęcia okazały się dla Fabiany najtrudniejsze. Na sam koniec dziennikarka przyznała, że nie sądziła, iż treningi Kourtney są aż tak trudne. Mimo braku wymyślnego sprzętu, ćwiczenia zdecydowanie nie są skierowane do początkujących.