Gest Cristiano Ronaldo wybierającego wodę zamiast popularnego słodkiego napoju gazowanego ciągle bije rekordy popularności w sieci. Piłkarz jasno dał do zrozumienia, co jego zdaniem jest zdrowsze. To na nowo pobudziło dyskusję wśród jego fanów - w jaki sposób gwiazda sportu dba o siebie na co dzień?

Codzienna rutyna Cristiano Ronaldo

Zawodowi piłkarze naprawdę ciężko pracują nad tym, aby zachować odpowiednią formę. Jednak wśród zaleceń, które dostają, możemy znaleźć takie, które warto zastosować również we własnym zakresie.

Nie ograniczaj treningów do siłowni

Ronaldo oczywiście regularnie chodzi na wykańczające zajęcia, ale dla każdego, kto chce zawalczyć o dobrą kondycję radzi, aby nie poprzestawać na samej siłowni. Efektywne ćwiczenia możemy wykonać praktycznie wszędzie - nie potrzebujemy do tego specjalnych sprzętów. Sprawmy, aby proste poranne treningi stały się naszym nawykiem. Kolejną ważną kwestią jest łączenie różnych form aktywności - nie stosujmy samych ćwiczeń siłowych, pamiętajmy też o cardio i rozciąganiu.

Traktuj sen jako element zdrowej diety

Cristiano nie pije alkoholu i unika przetworzonej żywności. Jego dieta jest bogata w świeże warzywa i owoce oraz... właściwą dawkę snu. Ronaldo ucina sobie pięć krótkich drzemek w ciągu dnia, aby zregenerować siły i poprawić metabolizm. Dodatkowo wieczorami pamięta też o wyłączeniu telewizora i telefonu na półtorej godziny przed snem. Ta prosta sztuczka pomoże, jeżeli od dłuższego czasu borykasz się z problemami z zaśnięciem.

Trenuj w parze

Piłkarz uwielbia ćwiczyć na domowej siłowni razem ze swoją narzeczoną Georginą. Czuje wtedy większą motywację, a trening staje się przyjemnym sposobem na spędzenie czasu we dwoje. Ćwiczenie z partnerem to dodatkowa pomoc i element rywalizacji. Dobrze jest trenować z kimś na tym samym poziomie zaawansowania.