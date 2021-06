Parująca herbata z najlepszego dzbanka o godzinie siedemnastej to brytyjska tradycja. Oczywiście rytuałowi poddaje się również rodzina królewska, wystawiając na tę okazję najlepszą porcelanę, na której pojawią się parujące bułeczki, kanapki i ciasto. Jeżeli chcemy zasmakować podwieczorku w iście royalsowym wydaniu, szef kuchni Ascot podał tajemne receptury.

Jak przygotować ulubiony podwieczorek Elżbiety II

Po pierwsze - zrób kilka rodzajów kanapek

Wersja z łososiem i serkiem śmietankowym

dwie kromki ciemnego chleba;

80 gramów wędzonego łososia;

30 gramów pełnotłustego serka śmietankowego;

sok z cytryny do smaku;

świeżo zmielony czarny pieprz.

Posmaruj chleb masłem. Wymieszaj sok z cytryny i świeży pieprz z serem śmietankowym i umieść tę mieszankę na jednej stronie chleba. Na wierzch połóż wędzonego łososia. Na wierzch połóż drugą kromkę chleba.

Wersja z szynką Gammon i musztardą Dijon

dwie kromki białego chleba;

80 gramów dobrej jakości pokrojonej szynki baleronowej;

łyżeczka musztardy Dijon;

łyżeczka majonezu.

Posmaruj chleb masłem. Wymieszać majonez z musztardą i posmarować z obu stron chleba. Połóż szynkę z jednej strony, a drugą kromkę chleba na wierzchu.

Wersja z ogórkiem i miętą

dwie kromki białego chleba;

40 gramów ogórka, obranego i pokrojonego w cienkie plasterki;

10 gramów jogurtu naturalnego;

5 gramów świeżej mięty, posiekanej;

świeżo zmielony czarny pieprz.

Posmaruj chleb masłem. Ogórek połóż na jednej kromce chleba i dopraw czarnym pieprzem. Wymieszaj jogurt i miętę. Rozłóż mieszankę jogurtu na drugiej kromce chleba. Złóż dwie kromki i gotowe!

Wersja z majonezem

dwie kromki białego lub ciemnego chleba;

trzy jajka z wolnego wybiegu;

łyżka majonezu;

5 gramów rzeżuchy o musztardowym posmaku.

Posmaruj chleb masłem. Jajka gotuj przez dziesięć minut, obierz i ostudź, posiekaj i wymieszaj z majonezem. Ułóż z jednej strony chleba i przykryj rzeżuchą. Na wierzchu połóż drugą kromkę chleba

Po drugie - upiecz pachnące bułeczki

330 gramów mąki;

20 gramów proszku do pieczenia;

50 gramów niesolonego masła;

50 gramów drobnego cukru;

100 mililitrów mleka;

100 mililitrów maślanki.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Wymieszaj suche składniki w dużej misce i wcieraj masło, aż masa będzie przypominała drobną bułkę tartą. Zrób w środku dołek i dodaj cukier, dokładnie mieszając. Ten przepis dotyczy zwykłych bułeczek, ale jeśli chcesz dodać owoce lub rodzynki, cynamon lub wanilię, teraz jest na to odpowiedni moment. Następnie stopniowo dodawaj mokre składniki, aż powstanie ciasto, a wszystkie składniki ładnie się połączą. Wyjmij ciasto z miski i rozłóż na czystej powierzchni. Za pomocą krajalnicy do ciastek pokrój masę w krążki i ułóż na wyłożonej blasze do pieczenia. Pokryj wierzch każdej bułeczki ubitym jajkiem i odstaw je na dziesięć minut. Piecz przez 14 - 20 minut, aż lekko się zarumieni i wyrośnie.

Po trzecie - nie zapomnij o deserze

225 gramów masła lub margaryny w temperaturze pokojowej;

225 gramów cukru pudru;

cztery średnie jajka z wolnego wybiegu;

dwie łyżeczki ekstraktu waniliowego;

225gramów mąki samorosnącej.

odrobina mleka;

nadzienie: dżem, bita śmietana i świeże jagody lub twaróg cytrynowy;

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Nasmaruj i wyłóż dwie formy o średnicy 18 cm papierem do pieczenia. Utrzyj masło z cukrem w misce, aż będzie jasne i puszyste. Wbij jajka, jedno po drugim, i wmieszaj ekstrakt waniliowy. Za pomocą dużej metalowej łyżki dodaj mąkę, w razie potrzeby dodając trochę mleka, aby uzyskać ciasto o miękkiej konsystencji. Mieszankę podziel między formy do ciasta i delikatnie rozprowadzić szpatułką. Piecz przez 20 - 25 minut, aż wierzch się zarumieni, a szpikulec włożony do środka ciasta wyjdzie czysty. Wyjmij z piekarnika i odstawić na pięć minut, następnie wyjmij z blachy i odklej papier. Połóż oba ciasta na ruszcie, aby całkowicie ostygły. Na koniec ciasta przełóż dżemem z bitą śmietaną i świeżymi jagodami lub twarogiem cytrynowym.