Eva Longoria uwielbia treningi na trampolinie, którą zabiera nawet na wakacje! Celebrytka twierdzi, że dzięki takim ćwiczeniom szybko wróciła do formy po porodzie. Co więcej, taka aktywność nie jest dla niej przykrym obowiązkiem, a świetną zabawą, która codziennie urozmaica grafik. Najnowsze nagranie skoków pokazuje, jak w prosty sposób Eva zamienia zwykłą rozrywkę w intensywne zajęcia cardio-siłowe.

Zobacz wideo Eva Longoria wykonuje akrobacje na trampolinie

Rytmiczny trening na trampolinie - w ruch poszły specjalne ciężarki

Na nagraniu wyraźnie widzimy, że Longoria wykonuje pewien określony zestaw ruchów, wpływając w ten sposób na całe ciało. Eva jednocześnie spala tłuszcz i ćwiczy mięśnie - wszystko dzięki specjalnym treningowym rękawicom, które zawierają odpowiednie obciążenie. W pobliżu trampoliny widzimy również tradycyjne hantle, z których można bez problemu skorzystać podczas treningu i dodatkowo podnieść sobie poprzeczkę. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze nagrania celebrytki, zauważyliście, że ćwiczenia robi z coraz większą łatwością i wprawą! To niesamowite, jak proste ruchy potrafią wpłynąć nie tylko na kondycję, lecz także na naszą koordynację.

Trening na trampolinie - dla kogo będzie dobrym wyjściem?

Trampoliny, nawet te niewielkie, są świetną opcją treningową, o ile nie mamy przeciwwskazań do skoków. Choć może z początku wydamy trochę pieniędzy - frajda podczas treningu oraz efekty z pewnością nam to wynagrodzą. Na trampolinie wykonamy wiele różnych akrobacji, które wymagają wyćwiczenia właściwego zsynchronizowania ruchów, co jest kolejną zaletą takiej aktywności. Podczas godziny skoków możemy spalić nawet kilkaset kalorii! Regularne wykonywanie takiego treningu pomaga ujędrnić pośladki oraz wzmocnić i wysmuklić nogi, co z pewnością ucieszy wiele wielbicielek fitnessu.

