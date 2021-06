W sporcie bardzo ważny jest odpowiedni bilans, zarówno ćwiczeń przygotowawczych, jak i dietetyczny, który dostarczy odpowiednich składników, aby mięśnie rozwijały się prawidłowo i stale wzmacniały. Nad dietą Roberta Lewandowskiego pracuje m.in. jego żona Anna. Jak wygląda jadłospis polskiego piłkarza?

Robert Lewandowski unika w diecie kilku składników

W jadłospisie Lewandowskiego nie brakuje zdrowych warzyw i wartościowych źródeł białka. Ogranicza jednak mięso na rzecz strączków, które nie zawierają tyle cholesterolu. Robert wyeliminował z diety mleko, które miało niekorzystny wpływ na jego samopoczucie. Ograniczył do minimum cukier oraz słodycze. Za namową Anny unika glutenu. Nie znajdziemy też w jego jadłospisie przetworzonej żywności czy tej modyfikowanej genetycznie. Lewandowski stawia na jak najbardziej ekologiczną i świeżą kuchnię. Anna pilnuje, aby w zaopatrzeniu zawsze znajdował się m.in. czerwony ryż oraz różnego rodzaju kasze, w tym jaglana i gryczana.

Jakich zasad żywieniowych trzyma się Robert Lewandowski?

Bardzo ważna w diecie, tak jak w treningach, jest systematyczność. Według specjalnych zaleceń dla sportowców, Robert spożywa kolejne posiłki co dwie-cztery godziny! Nie może też popijać w trakcie jedzenia. Napój może skosztować na pół godziny przed lub po zjedzonym posiłku. Bardzo ważna jest również... kolejność jedzenia konkretnych produktów. Z tego względu Lewandowski zaczyna od np. sałatki (źródło błonnika, węglowodanów) a kończy na porcji białka. Wszystko po to, aby składniki odpowiednio się trawiły, a składniki odżywcze jak najszybciej trafiły do odpowiednich komórek.