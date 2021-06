Ewa Szabatin proponuje trochę egzotyki- tak wprowadzisz do kuchni smak lata

Ewa Szabatin proponuje, aby skosztować odrobiny wakacji już teraz. Na blogu Ewy niedawno z tej okazji pojawiły się apetyczne propozycje przysmaków, które nie dość, że są proste w przygotowaniu, to do tego zawierają mnóstwo ważnych witamin. Wystarczy kilka składników, aby przygotować menu niczym z Bali czy innego egzotycznego miejsca.

REKLAMA

Czujesz ciągłe zmęczenie? Odpowiednia dieta może ci pomóc w nabraniu energii

Zobacz wideo Ewa Szabatin zachęca do prostego domowego treningu

Wakacyjne przysmaki od Ewy Szabatin

Fioletowa owsianka (składniki dla dwóch osób):

szklanka płatków owsianych bezglutenowych;

szklanka mleka owsianego;

łyżeczka nasion chia;

garść pestek słonecznika;

3/4 szklanki borówek;

szczypta soli;

łyżka naturalnego masła z nerkowców;

łyżka syropu kokosowego.

Wrzuć wszystkie składniki do małego garnka i gotuj owsiankę około 10 minut, mieszając wszystko tak by składniki się połączyły a borówki wypuściły sok. Kiedy owsianka będzie gotowa przełóż ją do ulubionej miseczki.

Żółte smoothie z kurkumą

szklanka mleka roślinnego;

dwie szklanki (mrożonych) kawałków ananasa;

jeden banan;

łyżka świeżej, startej kurkumy (lub łyżeczka mielonej kurkumy);

łyżeczka świeżego imbiru startego (lub 1/3 łyżeczki mielonego imbiru).

Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj na gładką masę, wypij od razu lub po schłodzeniu.

Pięciominutowy trening sprawi, że polubisz poranki. Oto niezawodny sposób na pobudkę

Mix bowl

pięć młodych ziemniaków;

jedno awokado;

cztery lub pięć pomidorków cherry;

sok z połowy limonki;

sos sojowy;

ser halloumi;

garść rukoli.

Zacznij od dokładnego umycia młodych ziemniaków (nie obieraj ich ze skórki). Następnie przekrój je na pół i ugotuj w posolonej wodzie. Po ugotowaniu rozgnieć widelcem, dodaj trochę masła oraz dopraw solą i pieprzem wedle uznania. Przekrój awokado na pół, wyjmij pestkę i zdejmij skórkę. Rozgnieć widelcem w misce, dodaj pokrojone pomidorki cherry, sok z limonki, dopraw sosem sojowym. Pokrój ser halloumi w paski i podsmaż na patelni aż zrobi się rumiany. Całość serwuj z rukolą polaną oliwą i doprawioną solą i pieprzem.