Anna Lewandowska nieraz podkreślała, że treningi mogą nam pomóc w złagodzeni objawów stresu. Jednak co konkretnie dobrze jest robić, jeżeli uczucie napięcia przekracza granice? Trenerka w nowym wpisie na blogu podała konkretną listę tego, co najlepiej sprawdza się w jej przypadku. Być może jej metody sprawdzą się również u nas.

Anna Lewandowska o radzeniu sobie ze stresem

Stres to nieodłączna część naszego życia. Warto jednak wiedzieć, że choć bywa on mobilizujący, w zbyt dużej dawce może być szkodliwy dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć coś, co pomoże nam walczyć z jego negatywnymi skutkami. Dobrą metodą może być np. aktywność fizyczna. Lewandowska w szczególności zaleca kilka rodzajów ćwiczeń.

Ćwiczenia izometryczne

Jest to pewien rodzaj treningu siłowego, który polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni w poszczególnych partiach ciała. Jak tłumaczy Anna, tego typu ćwiczenia można wykonywać praktycznie wszędzie; czy to w domu odpoczywając na kanapie, czy w pracy przy biurku, czy nawet na plaży.

Trening funkcjonalny

To jeden z faworytów Lewandowskiej, który angażuje do pracy wiele partii mięśniowych. Jego zadaniem jest wykorzystanie siedmiu wzorców ruchowych między innymi przysiadu czy podporu przodem (tzw. deski). Osoby zaawansowane Anna namawia do wykorzystania dodatkowego obciążenia podczas ćwiczeń. Jeśli chcemy zmniejszyć napięcie, zredukować stres i zapomnieć o problemach – wystarczą jedynie cztery minuty tego typu aktywności! Oczywiście trenerka upomina, aby dostosować ćwiczenia do swoich indywidualnych możliwości.

Trening relaksacji

Ten rodzaj aktywności Lewandowska często praktykuje na swoich obozach. Jest to moment największego skupienia na ciele, umyśle oraz oddechu. Efekty takiej praktyki są zdumiewające. Wszystko to dzięki "wyłączeniu" myślenia o otoczeniu, a koncentracji na oddechu i poszczególnych grupach mięśni, będąc w pozycji leżącej. Bez żadnego problemu możemy wykonać taki trening samodzielnie w domu!