Kourtney Kardashian bardzo pilnuje swojego planu odżywiania, choć pozwala sobie na lekkie odstępstwa. Niemniej jednak przez wyjazdami na urlop celebrytka bierze się za siebie i robi detoks, aby poprawić metabolizm. Takie czyszczenie organizmu z toksyn sprawia, że poprawia się nasze ogólne samopoczucie. Co w takie dni je Kourtney?

Kourtney Kardashian włącza podczas detoksu do diety te produkty

Babka płesznik

Te niepozorne ziarenka pęcznieją w kontakcie z wodą i w ten sposób ułatwiają pozbywanie się toksyn z organizmu. Babka płesznik działa też na mikrob jelitowy, poprawiając jego pracę. Co ciekawe, z ziarenek możemy też przygotować... makaron lub chleb o niskiej zawartości węglowodanów!

Kiszona kapusta

Kiszona, czyli sfermentowana kapusta to doskonały sposób na rozwój dobrych bakterii jelitowych. Wysoka zawartość błonnika w kapuście pomaga przy wzdęciach i niestrawności. Inne sfermentowane potrawy do wypróbowania, które zawierają równie dużo składników odżywczych to miso, pikle, kefir i kimchi.

Czosnek

Surowy czosnek to doskonały prebiotyk z dużą zawartością inuliny, która napędza dobre bakterie w jelitach. Czosnek zawiera również całą grupę substancji, które działają bakteriobójczo oraz takie, które mają wpływ na naszą odporność.

Ciemnie liściaste warzywa

Szpinak i jarmuż to nie tylko bogate źródło błonnika, lecz także przeciwutleniaczy oraz naturalnych pre- i probiotyków. Warto je włączyć do diety, jeśli chcemy podkręcić metabolizm, a także chronić nasz układ trawienny i pozbyć się z niego niepotrzebnych toksyn.

Woda

Nie jest chyba zaskoczeniem, że odpowiednie ilości wody w diecie pomagają wypłukać niepotrzebne substancje. Woda jest dla nas niezbędna, aby detoks przebiegł prawidłowo.