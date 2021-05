Ewa Szabatin dużo miejsca na swoim Instagramie poświęca na tematy o zdrowiu i właściwym odżywianiu. Tym razem celebrytka postanowiła wykorzystać swoje zasięgi do promocji domowych treningów. Wystarczy trochę wolnej przestrzeni, mata, ciężarki oraz komplet gum oporowych, aby wprowadzić nasze ćwiczenia na inny poziom. Na jakich ćwiczeniach skupiła się Ewa?

Zobacz wideo Ewa Szabatin zachęca do prostego domowego treningu

Ewa Szabatin - szybki domowy trening

Propozycja Ewy Szabatin składa się z czterech ćwiczeń, do których z pewnością przyda nam się mata, która sprawi, że stopy nie będą nam się ślizgać po nawierzchni. Wykorzystanie taśm wpłynie zaś na efektywność wykonywanych pozycji. Najpierw jednak zróbmy rozgrzewkę - wystarczą skrętoskłony, krążenia ramionami oraz trucht w miejscu przez minutę. Później przechodzimy do poniższej listy. Przed nami trzy rundy ćwiczeń!

Ćwiczenie pierwsze

Na początek mamy do wykonania wyskok z przysiadu, połączony z przejściem przez matę dłońmi do przodu w taki sposób, aby znaleźć się w pozycji wysokiej deski, po czym powrót do przysiadu i ponowny wyskok. Robimy 12 powtórzeń w każdej z trzech rund.

Ćwiczenie drugie

Kolejną propozycją jest przysiad z gumą, połączony z jej wyciskaniem nad głową. Po raz kolejny robimy 12 powtórzeń w każdej rundzie.

Ćwiczenie trzecie

Przedostatnim ćwiczeniem są wykroki z ciężarkami. W każdej dłoni umieszczamy hantel o wybranej wadze (Ewa radzi sobie z pięcioma kilogramami na stronę). Ręce trzymamy wyprostowane wzdłuż ciała. Pamiętamy o prostych plecach! Na każdą nogę robimy 12 powtórzeń.

Ćwiczenie czwarte

Na sam koniec wracamy do gumy treningowej, tym razem wybieramy jednak tę szerszą i umieszczamy ją na wysokości kostek. Staramy się utrzymać ciało w pionie, ręce zakładamy na biodra i odwodzimy jedną nogę 12 razy. Potem zmieniamy stronę i powtarzamy ćwiczenie na drugą nogę.