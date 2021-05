Jennifer Aniston zapewne jeszcze wiele razy wprawi nas czymś zaskoczy. Dla gwiazdy "Przyjaciół" czas się zatrzymał, a jej figura jest godna pozazdroszczenia. "Za Jen trudno jest nadążyć" - tak komentuje zaangażowanie aktorki jej obecny trener Sam Gloveworx Leyon Azubuike. Aniston pracuje niesamowicie ciężko, aby utrzymać kondycję. Już wiemy, do czego się stosuje, aby wciąż zachwycać wyrzeźbionymi ramionami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Aniston, Courteney Cox i Lisa Kudrow połączyły siły w słusznym celu. Nagrały filmik nawiązujący do "Przyjaciół"

Pięć treningowych wskazówek od Jennifer Aniston

Po pierwsze - zacznij od treningu mobilności

Głupotą jest zaczynanie zajęć od najbardziej wybuchowych ćwiczeń. Na sam początek należy popracować nad zakresem ruchu, aby mięśnie przyzwyczaiły się do wykonywanych czynności. Dlatego przed właściwą częścią treningu należy poświęć kwadrans na rozruszanie ciała. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się joga. Po serii ćwiczeń z tego zakresu możemy przejść dalej.

Smith chciał zabłysnąć na treningu, aby szybciej wrócić do formy. Tak nie róbcie!

Po drugie - łącz pchanie i podciąganie podczas każdego treningu

Od niedawna Aniston bardzo polubiła boks. Wprawiony trener zwraca uwagę, aby dostarczyć aktorce również przeciwstawnych ruchów, aby właściwie pracowały wszystkie mięśnie. W tym przypadku dobrze sprawdzają się ruchy wioślarskie.

Po trzecie - skup się na jednym ruchu naraz

Im więcej, tym lepiej? Nie tym razem! Trener Jennifer radzi, aby skupić się na ruchu, który angażuje np. triceps - zrobić od 12 do 20 powtórzeń, po czym przejść do kolejnego ćwiczenia, skupiającego się na kolejnej partii mięśni ramion.

Dieta CRON. Czy mocne ograniczenie kalorii można połączyć ze zdrowym odżywianiem?

Po czwarte - na każdym treningu przemyć ćwiczenia na mięśnie brzucha

Trener personalny Jennifer zaleca, aby na każdych zajęciach pojawiło się co najmniej jedno ćwiczenie na mięśnie rdzenia. W ten sposób trenujemy swoją stabilizację, co pomoże nam osiągać lepsze wyniki również podczas ćwiczeń typowych na górne partie ciała.

Po piąte - rzucaj sobie wyzwania

Ciągła mobilizacja to dla aktorki klucz do sukcesu. Z tego powodu trener Aniston, gdy tylko zauważa, że podopieczna przyzwyczaja się do jednego ćwiczenia - zmienia je na inne. W ten sposób przed mięśniami jest postawione ciągłe wyzwanie.