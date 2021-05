Rebel Wilson nie spoczęła na laurach i w dalszym ciągu daje z siebie wszystko. Wypracowane przez ostatni rok zasady najwyraźniej stały się dla aktorki nową rutyną. Trener Wilson podziwia jej wolę walki i samodyscyplinę. Instruktor postanowił zdradzić parę szczegółów współpracy z Rebel, aby zainspirować więcej osób do walki z nadprogramowymi kilogramami.

Odmieniona Rebel Wilson nie zwalnia tempa. Jej zaangażowanie komentuje trener

Za niesamowitą przemianę gwiazdy jest odpowiedzialny Jono Castano. Trener przez cały ubiegły rok zajmował dobieraniem i układaniem odpowiednich ćwiczeń. Po niebywałym sukcesie w pracy z Wilson, Jono ma kilka porad dla osób, które również chcą pozbyć się zbędnych kilogramów.

Mój styl treningowy koncentruje się na HIIT w taki sposób, aby twoje tętno przekraczało 120 uderzeń na minutę. Z Rebel utrzymaliśmy koncentrowaliśmy się na prostych ruchach, takich jak przysiady, deski i rzuty. Kiedy ktoś zaczyna swoją przygodę z fitnessem, naprawdę zmaga się z zakresem ruchu. Dlatego ważne jest też, aby nie rzucać się na głęboką wodę - w innym przypadku ucierpią na tym nasze stawy - mówi Castano w rozmowie z "Metro".

Jono tłumaczy, że w miarę postępów zmieniał układ ćwiczeń i proponował gwieździe coraz trudniejsze treningi, które jednak nie stanowiły dla niej przeszkody nie do pokonania. Najważniejsza jest zatem równowaga i ciągłe dopasowywanie zajęć do rosnących umiejętności. Stopniowe podnoszenie poprzeczki jest kluczem do sukcesu!

Co ciekawe do grona klientek Castana dołączyła Rita Ora, która pracuje jako jurorka w "The Voice". Jono będzie teraz pilnować, aby celebrytka znalazła między nagraniami czas, aby popracować nad swoją kondycją.