Ewa Szabatin zachęca, aby w ramach przygotowania formy na lato nieco zmienić swój jadłospis. Celebrytka absolutnie nie ma zamiaru rezygnować z ulubionych smaków, jednak wie, w jaki sposób dobrać składniki, aby uniknąć zbędnego cukru czy tłuszczu. Oto trzy przepisy, które nie dość, że są pyszne, to pozytywnie wpływają na naszą linię.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Rubik stosowała dwie popularne diety

Proste, pyszne i zdrowe przepisy Ewy Szabatin w wersji fit

Śniadanie - Bezglutenowe placki jogurtowe z owocami

szklanka jogurtu kokosowego;

łyżka syropu klonowego;

dwa jajka;

trzy łyżki oleju kokosowego;

pół szklanki mielonych migdałów;

pół szklanki mąki ryżowej;

łyżeczka sody oczyszczonej;

sok z cytryny;

ulubione owoce: Ewa wybrała borówki oraz morele.

Roztrzep jajka widelcem, a następnie dodaj do nich jogurt i roztopiony olej kokosowy. Zmielone migdały wymieszaj z sodą i mąką ryżową, dodaj płynne składniki. Jeśli ciasto będzie zbyt gęste możesz dodać odrobinę mąki kukurydzianej. Rozgrzej patelnię, ale nie dodawaj tłuszczu! Nakładaj łyżkę ciasta i smaż placuszki około 2 minut z każdej strony. Przed podaniem możesz skropić placki sokiem z cytryny, syropem klonowym lub podać z ulubionymi owocami.

Dieta DASH to nie tylko mniej centymetrów w talii. Pozytywnie działa na serce i pomaga w walce ze stresem

Obiad - aromatyczny łosoś z brokułami (porcja dla dwóch osób)

dwa filety z łososia;

oliwa z oliwek;

sok z jednej cytryny;

łyżeczka płatków chilli;

łyżeczka papryki;

sól i pieprz;

duża główka brokułów;

szklanka pomidorów cherry;

dwa ząbki czosnku;

dwie łyżki posiekanego świeżego oregano;

skórka z jednej cytryny;

odrobina białego wina;

pół szklanki pestek oliwek kalamata;

Najpierw natrzyj łososia oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Następnie posyp rybę płatkami chili, papryką, solą i pieprzem. Ułóż łososia na rozgrzanej patelni i piecz z każdej ze stron przez cztery minuty. Zdejmij rybę z patelni i na tej samej podsmaż rozdrobione na różyczki brokuły. Po pięciu minutach dodaj pomidory, czosnek, oregano, skórkę z cytryny, sól i pieprz i gotuj, aż pomidory zaczną pękać. Następnie zdejmij warzywa z ognia i dodaj odrobinę wina, aby przygotować pyszny, aromatyczny sos. Dodaj oliwki i łososia z powrotem na patelnię. Podpiekaj wszystkie składniki przez dwie-trzy minuty. Podawaj!

Chcesz się odmłodzić? Włącz aktywność fizyczną do swojego planu na stałe

Kolacja - lekka sałatka z kalafiorem

Składniki na pieczonego kalafiora:

pół kalafiora;

pół szklanki ugotowanej ciecierzycy;

oliwa z oliwek;

pieprz, sól;

szczypta mielonej kolendry, kminu i ostrej papryki.

Składniki na sałatkę:

pół pęczka natki pietruszki;

pół pęczka świeżej mięty;

owoce granatu.

Składniki dressingu:

dwie łyżeczki tahini;

dwie łyżki miodu;

oliwa z oliwek;

dwie łyżki soku z cytryny;

sól i pieprz do smaku.

Na początku rozgrzej piekarnik do 220 stopni. Na blaszce rozłóż papier do pieczenia. Kalafior podziel na części i wyłóż na blaszkę. Dodaj ciecierzycę. Dopraw wszystko solą, pieprzem oraz pozostałymi przyprawami i skrop oliwą. Wymieszaj. Wstaw kalafiora do piekarnika i piecz przez pół godziny, od czasu do czasu mieszając. Składniki dressingu wymieszaj w miseczce. Na talerzu ułóż pietruszkę oraz miętę, a następnie dodaj pieczonego kalafiora. Sałatkę przed samym podaniem posyp pestkami z granata i polej dressingiem.