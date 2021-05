Jessie J jest niezwykle systematyczną osobą, jeśli chodzi o dbanie o formę. Nawet jeśli wokalistka wie, że czeka ją niezły wycisk, zawsze staje na wysokości zadania, czego rezultatem są zgrabne nogi, wysmuklona sylwetka i mocne mięśnie brzucha. Oprócz widocznej poprawy sylwetki, Jessie podkreśla, że treningi poprawiają jej samopoczucie. Co dokładnie trenuje?

REKLAMA

Jak Ewa Wachowicz dba o linię? "Żeby nie zwariować, przestałam wchodzić na wagę"

Zobacz wideo Trenujemy taneczne kardio z Dominiką Śliwińską

Jessie J wygląda niesamowicie - wszystko zasługą treningów

Siłownia, wspinaczka na skałkach, jazda na quadach oraz skoki do basenu - to tylko część z ulubionych aktywności piosenkarki. Jessie nie boi się wyzwań i ciągle szuka nowych sposobów na stonowaną sylwetkę oraz aktywności, które podniosą poziom adrenaliny. Niezawodnym sposobem na spalenie zbędnych kalorii i poprawę humoru jest dla artystki trening cardio dance. Ruch przy dobrej muzyce działa wyzwalająco i odprężająco. I choć od lat wokalistka nie czuje się całkiem pewnie, jeśli chodzi o swoje taneczne możliwości, nie przeszkadza jej to w wyśmienitej zabawie.

Odchudzająca Sassy Water. Z czego się składa? Na czym polega kuracja?

Od pierwszych tras koncertowych Jessie współpracuje też z trenerką osobistą, Sonją Moses, która opracowuje dokładny plan ćwiczeń. Instruktorka lubi podczas zajęć nawiązywać do sztuk walki, co pozwala spalać bardzo dużo zbędnych kalorii. Po cardio i zajęciach z Sonją czas na HIIT, czyli zajęcia, z którymi nie ma żartów. Jest intensywnie, aby wzmocnić całe ciało! Jeśli akurat jest w trasie, Jessie chętnie uskutecznia też ćwiczenia na schodach - marsz w górę i w dół wzmacnia nogi i spala nadprogramową tkankę tłuszczową. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze oczywiście próby taneczne z zespołem, podczas których wokalistka daje z siebie 110 procent.