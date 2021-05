Anna Lewandowska o stanie zapalnym

Anna Lewandowska we wstępie podkreśla, że krótkotrwałe stany zapalne nie są niczym niezwykłym i to normalne, że występują. Jednak przewlekły stan zapalny powinien zwrócić naszą uwagę - skutecznie obniża naszą odporność i stanowi niezależny czynnik, który zwiększa ryzyko zachorowalności i umieralności. Czy aktywność fizyczna może być złotym środkiem?

Anna Lewandowska tłumaczy, jak aktywność fizyczna działa na nasze zdrowie

Trenerka przytacza wyniki przeprowadzanych badań przez amerykańskich naukowców z Duke University, które to wykazały, że komórki mięśniowe naszego ciała mogą samodzielnie kontrolować stan zapalny.

Naukowcy poddali osłabiony mięsień działaniu prądu elektrycznego – co stanowiło odpowiednik podejmowanej przez nas aktywności fizycznej. Okazało się, że po pewnym czasie takie działanie wpływało pozytywnie na komórki mięśniowe! Obserwowano zmniejszenie efektu wyniszczającego i poprawę stanu mięśni. Wysiłek fizyczny przeciwdziała szkodliwym skutkom działania interferonu gamma - tłumaczy Lewandowska.

Kolejne analiz wykazały, że podejmowana przez nas aktywność fizyczna hamuje stany zapalne dokładnie w ten sam sposób, co testowane leki, które stosuje się do leczenia reumatoidalnego stanu zapalnego. I choć odpowiedź na to, czy treningi można uznać za lek jest dużo bardziej skomplikowana, to z pewnością można stwierdzić, że ruch może poprawić nasz stan zdrowia w wielu przypadkach.

Dlatego też Anna z jeszcze większym zapałem motywuje swoich fanów do podejmowania się różnych sportów i wybierania aktywnego stylu życia. Regularne treningi z pewnością nam nie zaszkodzą, a, co potwierdzają badania, mogą poprawić nasze zdrowie.