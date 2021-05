Jillian Michaels pragnie zachęcić internautów do treningu, który może wykonać osoba w każdym wieku. Opracowany zestaw ćwiczeń poprawi kondycję, mobilność, wytrzymałość mięśni, a także pomoże w spaleniu tkanki tłuszczowej

Dziesięciominutowy trening z Jillian Michaels - poczuj przypływającą energię!

Trenerka skupiła się na tym, aby nasze ciało cały czas pozostawało w ruchu. Każde z ćwiczeń pobudza wiele mięśni jednocześnie.

Wiek to nie chronologia. W dużej mierze dotyczy naszego stylu życia i dbania o siebie - tłumaczy Michaels w rozmowie z "Prevention".

Jeżeli prawidłowo zadbamy o aktywność fizyczną, możemy wydłużyć swoje życie. Co poleca Jilliam?

Część pierwsza - minuta z jogą

Aby pobudzić się do działania i rozgrzać ciało trenerka zaleca minutową sesję jogi, wśród ćwiczeń znalazły się takie pozycje, jak:

rozciąganie rąk w górę w pozycji stojącej, przy jednoczesnym głębokim oddychaniu;

pochylanie tułowia do przodu, przy nogach wyprostowanych w kolanach;

kobra;

pies z głową w dół.

Część druga - superman (30 sekund)

To ćwiczenie świetnie wzmacnia pośladki oraz plecy. Pracują też ścięgna podkolanowe, dzięki czemu mniej będziemy narażeni na kontuzje. Wystarczy, że położymy się brzuchem na macie, a następnie uniesiemy z podłoża w tym samym momencie nogi oraz ręce. Twarz powinna być skierowana w stronę maty, aby nie napinać niepotrzebnie mięśni szyi. Staramy się jak najwyżej podnieść klatkę piersiową, aby zaangażować w ruch jak najwięcej mięśni.

Część trzecia - burpees bez skoku (30 sekund)

Z pewnością słyszeliście o tym ćwiczeniu! Michaels radzi, aby pominąć jego skoczną część, aby nie przeciążyć stawów. Zamiast przechodzić z pozycji stojącej do deski skokiem, przykucnij i przejdź do planku. Następnie wróć do początkowej pozycji - bez skoków.

Część czwarta - naprzemienne wypady w tył z rotacją tułowia (30 sekund)

Do tego ćwiczenia potrzebujesz hantla lub butelki z wodą. Złap ciężarek oburącz, stań w lekkim rozkroku. Następnie zrób wypad prawą nogą w tył tak, aby kolano tej nogi znalazło się tuż nad ziemią. Jednocześnie obróć tułów w prawą stronę. Wróć do początkowej pozycji i powtórz ćwiczenie na lewą nogę.

Część piąta - przysiady sumo z ciosem (30 sekund)

Rozstaw szeroko stopy (szerzej, niż na szerokość ramion). Stopy skieruj na zewnątrz ciała. Zejdź do przysiadu, pilnując cały czas prostych pleców. Przytrzymuj pozycję, jednocześnie wykonując naprzemienne ciosy rękoma.

Część szósta - przysiady z wyskokiem (30 sekund)

Na koniec proste, ale wymagające ćwiczenie. Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość barków. Weź wdech i opuść biodra do tyłu, aż uda będą ustawione równolegle do podłogi. Trzymaj klatkę piersiową uniesioną, a oczy skierowane do przodu. Zrób wydech podczas skakania i prostowania bioder, kolan i kostek. Wyląduj, kontrolując ruch, a następnie powtórz każdy z kroków od początku.