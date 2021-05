Helen Mirren od lat wykonuje 12-minutowy trening Kanadyjskich Sił Powietrznych. Aktorka nie widzi niczego, co by mogło jej stać na przeszkodzie do takiej formy ćwiczeń. Zdobywczyni Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Królowa (2006) śmiało pokazuje, że wiek nie gra roli, gdy mówimy o dbaniu o kondycję i zdrowie.

75-letnia Helen Mirren może stanowić wzór do naśladowania dla każdego, komu brak motywacji

Helen jest ciągle aktywna zawodowo. Z tego względu musi pilnować, aby w jej menu zawsze pojawiały się pełnowartościowe potrawy, zapewniające właściwą ilość witamin i minerałów. Szybkie tempo życia powoduje, że dieta jest niezwykle ważna. Mirren wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że oprócz odżywiania, bardzo ważne jest dla niej to, aby znaleźć czas na treningi.

Od lat wykonuję plan sprawności fizycznej XBX, czyli plan ćwiczeń Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych. Każdego dnia musisz wykonywać serię trwającą 12 minut - i to wszystko! - powiedziała aktorka dla "Fit and Well".

Na czym dokładnie poleca XBX?

Tajemniczy skrót oznacza "dziesięć podstawowych ćwiczeń", czyli koncepcję stworzoną w latach 50. ubiegłego wieku dla jednostek wojskowych, które stacjonowały w miejscach, gdzie nie było siłowni. Całość obejmuje klasyczne ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała: