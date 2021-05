Hafthor Bjornsson słynie ze swojego zamiłowania do sportów. Zaledwie rok temu Bjornsson pobił światowy rekord w martwym ciągu, podnosząc aż 501 kilogramów. Aktor cały czas rozwija sportowe pasje, a wraz z intensywnymi częstymi treningami, jego sylwetka ulega sporej przemianie, co widzimy po najnowszych zdjęciach.

Hafthor Bjornsson rok po przemianie. Zrzucił prawie 50 kilogramów

Nagromadzony w okolicach brzucha tłuszcz zniknął, odsłaniając wytrenowane mięśnie. Gwiazdor "Gry o tron" pokazał, co się stanie z naszym ciałem, jeśli będziemy regularnie ćwiczyć i pilnować diety ukierunkowanej na budowanie masy mięśniowej. Trzeba przyznać, że różnica jest ogromna!

Hafthor Bjornsson - metamorfoza Hafthor Bjornsson - Instagram

Aktor teraz jest na stosunkowo lekkiej diecie, która obejmuje m.in. zielone warzywa, nabiał, ryby oraz białe mięso.

W przyszłym roku moja kariera będzie poświęcona wyłącznie tej walce. Nie mogę się doczekać - powiedział Bjornsson.

Gwiazdor zaczął uprawiać boks, poinformował fanów na YouTubie, że obecnie przygotowuje się do pokazowej walki, zaplanowanej na 28 maja. Pierwszymi poważnymi zawodami będzie pojedynek z Eddie Hallem, który odbędzie się we wrześniu w Las Vegas.

Czuję się teraz zdecydowanie lepiej - skomentował Hafthor.

Z materiału dostępnego na platformie YouTube gwiazdor "Gry o tron" dowiadujemy się, że choć utrzymywanie tempa tak intensywnych i częstych treningów nie należy do najprostszych, "Góra" dzielnie trzyma się się harmonogramu, aby do września być zwarty i gotowy do pierwszej poważnej walki.

