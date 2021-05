Brie Larson, przy asyście trenera personalnego, postanowiła urozmaicić i tak już wymagające ćwiczenie. Jason Walsh stwierdził, że do podciągnięć na drążku Larson będzie mieć dodatkowe obciążenie pod postacią grubego łańcucha. Boli od samego patrzenia!

Brie Larson ostro trenuje na siłowni

Aktorka zaczyna od skoku i złapania drążka. Następnie na wysokości ud ląduje dodatkowy ciężar. Ćwiczenie trwa minutę, a Brie wykonuje kolejne podciągnięcia. Na nagraniu wyraźnie widać, jak ramiona gwiazdy drżą od wysiłku - i nie ma w tym nic dziwnego! Jeśli Larson zmotywowała cię do dalszej pracy nad sylwetką, poniżej znajdziesz dobre ćwiczenia, które są odpowiednie dla zwykłych śmiertelników.

Dobre ćwiczenia na ramiona

Do poniższego treningu będziesz potrzebować kompletu hantli lub butelek z wodą.

Ćwiczenie pierwsze

Stań prosto, rozstaw stopy na szerokość barków. Hantle złap podchwytem w wyprostowanych wzdłuż tułowia rękach. Łokcie dociśnij do ciała. Zginając ręce w łokciach, unieś hantle do momentu, aż maksymalnie napniesz bicepsy. Powoli wróć do pozycji początkowej. Zrób kilka powtórzeń.

Ćwiczenie drugie

Połóż się plecami na ławce, hantle trzymaj nad głową w wyprostowanych rękach. Następnie zginając ręce w łokciach, przenieś ciężarki za głowę. Dynamicznym ruchem wróć do początkowej pozycji. Zrób kilka powtórzeń.

Ćwiczenie trzecie

Stań prosto, stopy rozstaw szerzej niż na szerokość swoich barków. Hantle trzymaj bezpośrednio przed barkami. Ręce zegnij w łokciach. Wypchnij lewą rękę w prawą stronę, rotując jednocześnie z ruchem ręki całe ciało. Lewa ręka powinna się wyprostować w łokciu. Wróć do środkowej pozycji i powtórz, tym razem wypychając prawą rękę w lewy bok.