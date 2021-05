Ewa Szabatin promuje na swoim blogu zdrowy tryb życia. Celebrytka uwielbia kuchnię roślinną i stara się pokazać, że nie jest wcale tak ograniczająca możliwości, jak mogłoby się to wydawać. Ewa niedawno podrzuciła kilka prostych pomysłów, jak urozmaicić roślinne menu. Gyros i roślinna nutella to nasi ulubieńcy!

Wegańskie odpowiedniki ulubionych przysmaków - przepisy Ewy Szabatin

Wegański gyros

dwie łyżki oliwy z oliwek;

jedna średnia czerwona cebula (w plasterkach);

jedna łyżka zmiażdżonego czosnku;

1/4 łyżeczki kminku;

1/4 łyżeczki mielonego cynamonu;

1/8 łyżeczki mielonych goździków;

1/4 łyżeczki pieprzu czarnego mielonego;

pół łyżki suszonego oregano;

dwie łyżki pasty pomidorowej;

400 g grzybów;

1 i 1/3 szklanki marynowanych karczochów, odcedzonych i pokrojonych w ćwiartki;

dwie łyżki ciemnego sosu sojowego;

dwie łyżki syropu klonowego.

Składniki do serwowania:

sześć kawałków chleba pita;

kilka listków sałaty;

jeden pokrojony ogórek;

pół pęczka pokrojonych rzodkiewek;

kilka pokrojonych pomidorków cherry;

wegańskie tzatziki.

Zacznij od rozgrzania piekarnika do 200 stopni. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć pokrojoną w plasterki czerwoną cebulę. Smaż, aż cebula zmięknie. Następnie dodaj zmiażdżony czosnek, kminek, cynamon, mielone goździki, czarny pieprz i suszone oregano i smaż przez minutę, aż przyprawy dobrze wymieszają się z cebulą. Następnie dodaj koncentrat pomidorowy i dokładnie wymieszaj. Potem dodaj posiekane grzyby i karczochy i smaż, aż zmiękną. Dodaj ciemny sos sojowy i syrop klonowy i smaż, aż cały sos będzie lepki. Następnie włóż całą patelnię do piekarnika i piecz przez 25 minut w temperaturze 200 stopni. W tym czasie przygotuj pozostałe składniki: pieczywo pita, posiekaną sałatę, pokrojone ogórki, pokrojone w plasterki rzodkiewki i pokrojone w plasterki pomidory cherry i zrób wegańskie tzatziki. Połóż chleb pita na płasko i rozłóż na środku tzatziki. Następnie dodaj sałatę, ogórek, rzodkiew i pomidorki koktajlowe. Dodaj do tego mieszankę grzybów/karczochów i dodaj więcej tzatzików. Złóż brzegi chleba pita na pół i gotowe!

Wegańska nutella

szklanka całych surowych orzechów laskowych;

szklanka kawałków czekolady wegańskiej;

opcjonalnie jedna lub cztery łyżki syropu kokosowego.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Rozłóż orzechy na blasze do pieczenia na papierze. Piecz w piekarniku przez dziesięć minut, aż zaczną pachnieć. Następnie umieść orzechy laskowe na środku czystego ręcznika papierowego, a następnie zawiń je i energicznie pocieraj przez kilka minut, aby usunąć część skórki. Dodaj jeszcze ciepłe orzechy do blendera. Zmiksuj orzechy, aż będą wilgotne, kruche – prawie na pastę. W razie potrzeby zeskrob boki blendera. Rozpuść czekoladę w mikrofalówce lub garnku. Dodaj czekoladę do blendera z pastą z orzechów laskowych. Miksuj do uzyskania bardzo gładkiej masy, w razie potrzeby kilkakrotnie zeskrobując boki. Opcjonalnie dodaj syrop kokosowy.