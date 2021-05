W jaki sposób trenuje Rita Ora? Jest intensywnie, a wyniki mówią same za siebie!

Rita Ora nie ma problemu z pokazywaniem swojej sylwetki w mediach społecznościowych. Piosenkarka wiele razy podkreślała, że ma dobre geny, ale to nie wszystko, aby zachować stonowaną sylwetkę. Gwiazda prawie codziennie odwiedza siłownię, aby mięśnie cały czas były poddawane odpowiednim próbom.

Rita Ora intensywnie pracuje nad swoją sylwetką

Magazyn "Eat this, not that" zgromadził informacje, którymi Ora dzieliła się w ciągu ostatnich miesięcy. We wstępie należy zaznaczyć, że Rita nie boi się intensywnych treningów. Aby wzmocnić mięśnie brzucha wykonuje ćwiczenia na specjalnych maszynach przy użyciu ciężarków oraz te z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Do tego dochodzą m.in. podciągnięcia na drążku oraz jazda na rowerze. Dodatkowo, aby wyrzucić z siebie emocje (oraz spalić zbędne kalorie) wokalistka od czasu do czasu wchodzi na ring poboksować! Chociaż w głównej mierze skupia się na treningach siłowych, nie zapomina o mniej intensywnym cardio.

Wybieram treningi obwodowe. Zwykle ćwiczę przez jedną lub dwie godziny, w zależności od tego, ile mam czasu. Robię trzy rundy każdego zestawu ćwiczeń. Skupiam się głównie na udach i pośladkach, więc robię dużo przysiadów i podnoszenia ciężarów. Wykonuję też jeden obwód cardio - powiedziała Rita dla magazynu "Shape".

Ćwiczenia to nie wszystko

Ora stara się, aby treningowy planner był wypchany po brzegi, nie zapomina jednak w tym wszystkim o tym, ile daje odpowiednio ułożona dieta. Tym, co najbardziej zmieniło jej jadłospis, było ograniczenie do minimum węglowodanów rafinowanych. Wokalistka przyznała się, że unika cukru i pieczywa, co pozwala jej zachować sylwetkę w świetnym stanie.