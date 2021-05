Channing Tatum niedawno zagościł w programie Jimmy'ego Fallona "The Tonight Show". Aktor wyznał, że, jak wiele osób, doznawał stresu związanego z wybuchem pandemii oraz wymaganą domową izolacją. Pierwsze miesiące były naprawdę trudne. Gwiazdor kultowego filmu "Step up" przyznał się, że siedzenie w domu sprzyjało tyciu. Tatum wziął się w garść z pomocą przyjaciela i od kilku tygodni stosuje dietę. Zmieniły się również jego treningi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Przygoński pokazuje domowy trening bez sprzętu

Channing Tatum przytył podczas pandemii. W porę postanowił wrócić do dawnych nawyków

Aktor zawsze bardzo dbał o sylwetkę, a liczne treningi zawsze gościły w jego życiu. Wybuch pandemii spowodował, że produkcje filmowe i telewizyjne zostały przerwane, a wszyscy znaleźliśmy się w domach. Tatum powiedział w wywiadzie, że wtedy zrezygnował z trzymania się diety oraz codziennych treningów.

Przez pierwsze tygodnie piłem sporo alkoholu. Jeździłem bez celu motocyklem po ulicach. W pewnym momencie pomyślałem, że moje życie nie może tak wyglądać przez następne miesiące. To było po prostu złe - wspomniał Channing.

Co się stanie, jeśli na pięć dni odstawimy nabiał i rafinowane węglowodany?

Po uświadomieniu sobie, że w ciągu kilku tygodni przybrał na wadzie prawie pięć kilogramów, zdecydował, że czas wrócić na dawną ścieżkę.

Postanowiliśmy z przyjacielem trenować codziennie. Odżyłem. Teraz jestem zupełnie inną osobą - dodał Tatum.

Aktor jest przyzwyczajony do nagłych zmian w diecie i treningach. Przygotowując się do roli w "Magic Mike'u" Channing miał za zadanie schudnąć aż 11 kilogramów. Z tego względu trenował codziennie, zaczynając każdy poranek od długich przejażdżek rowerowych, poprzez przepłynięcie stu basenów, kończąc takimi ćwiczeniami jak porządny zestaw brzuszków, pompek oraz burpees. W obecnej chwili aktor pilnuje, aby różnicować treningi, pobudzając w ten sposób całe ciało do pracy i spalania zbędnego tłuszczu.

Anna Lewandowska o skutkach stresu. "Przewlekle działa na organizm niszcząco"

Dieta Channinga Tatuma

Aby ciało szybciej przetwarzało składniki ożywcze, Tatum zdecydował się na dietę wysokobiałkową. W menu nie brakuje jajek oraz białego mięsa. Zastrzykiem energii w ciągu dnia są koktajle na bazie warzyw z niewielkim dodatkiem owoców. W ten sposób Channing na bieżąco uzupełnia spadki energetyczne i jest w stanie poświęcać treningom dużo czasu.