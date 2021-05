Anna Lewandowska codziennie stara się pobudzić do działania tysiące kobiet. Trenerka mobilizuje do zmiany trybu życia na zdrowszy, zachęcając do zmiany diety oraz wprowadzenia aktywności fizycznej. Przy tym wszystkim jednak Lewandowska zwraca też uwagę na skutki, które może wywołać nadmiar obowiązków, zbyt szybkie tempo życia czy treningi bez regeneracji.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska trenuje boks. Zaraziła tym Klarę?

Lewandowska oddaje głos dietetyczce klinicznej. Jak stres wpływa na organizm?

Ilona Wierzbicka, czyli gość specjalny, który pojawił się na blogu Lewandowskiej, zwróciła uwagę na to, że stres towarzyszy nam codziennie. W odpowiedniej dawce stres może nas motywować do działania. Jednak, gdy jest go za dużo, niesie poważne skutki uboczne.

Stres pobudza organizm do działania, a kortyzol produkowany podczas stresu sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry. Natomiast trwanie w tym stanie długo lub przewlekle działa na organizm niszcząco - podkreśla Ilona Wierzbicka.

Co dokładnie wpływa na to, ile kalorii spalamy podczas ćwiczeń? Odpowiada trenerka

Dietetyczka kliniczna zauważa, że długotrwały stres może mieć immunologiczne skutki, a w tym może powodować m.in.:

rozregulowanie mechanizmu adaptacyjnego, czyli sytuację, w której organizm się nie mobilizuje, nie adaptuje i nie wzmacnia jak w przypadku krótkotrwałego stresora, a wręcz zaczyna reagować odwrotnie, tak jakby mówił: „poddaję się”;

stłumienie odpowiedzi komórek immunoprotekcyjnych (czyli zmniejszoną odporność organizmu);

zwiększenie podatności na niektóre rodzaje raka (przez tłumienie działania systemu immunologicznego);

występowanie pomyłek układu immunologicznego (kiedy to zamiast atakować patogeny, atakuje on swoje własne tkanki).

Spięte łydki po bieganiu? Wiemy jak pozbyć się uciążliwego bólu. Jest kilka sposobów

Sytuacji, które powodują stres, jest naprawdę mnóstwo. Dlatego warto obserwować swoje ciało i uczucia, aby poznać, co dokładnie wyzwala u nas stres, aby w przyszłości nauczyć się łagodzić jego objawy.