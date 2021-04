Kasia Dziurska ponownie zaprosił fanów na wspólny trening. Celebrytka przebywa na Dominikanie, ale to nie przeszkadza w nagrywaniu inspirujących ćwiczeń, które możemy wykonać samodzielnie w domu. W nowej treningowej odsłonie nastawiamy się na wysiłek ud oraz mięśni rdzenia (ang. core), czyli grup mięśni okalających kręgosłup, a także tych zlokalizowanych na brzuchu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kasia Dziurska zaprasza na kolejny trening ze słonecznej Dominikany

Przed nami szybka seria ćwiczeń, które wykonujemy bez przerwy. Na każdą pozycję poświęcamy 45 sekund. Wszystko powtarzamy w pięciu seriach - pauza między seriami wynosi 60 sekund. Nie zapomnijcie, aby najpierw rozgrzać ciało, aby uniknąć niepotrzebnych kontuzji. Następnie przejdźcie do poniższej propozycji.

Ćwiczenie pierwsze

Trening właściwy zaczynamy od wyskoków z pozycji przysiadu. Z podskoku lądujemy na ziemi, łącząc ze sobą stopy. Następnie ponownie przechodzimy skokiem do przysiadu. Podczas całego ćwiczenia trzymamy splecione dłonie na wysokości klatki piersiowej.

Ćwiczenie drugie

Czas na powrót do szkoły. To ćwiczenie na pewno pamiętacie z lekcji wychowania fizycznego. Kasia zachęca do wykonania szybkiej serii pajacyków. Staramy się je zrobić w jak najszybszym tempie, aby porządnie zmęczyć ciało.

Ćwiczenie trzecie

Kolejna propozycja to tzw. łyżwiarz. Aby poprawnie wykonać ćwiczenie, pochylamy tułów do przodu, uginamy nogi w kolanach i dotykamy prawą dłonią do lewej stopy. Następnie, cały czas będąc w pochylonej pozycji) skaczemy na prawą nogę, przekładając na nią ciężar ciała. Wyprostowana lewa noga ląduje w wykroku za prawą. Dotykamy lewą dłonią do prawej stopy. Powtarzamy przeskoki przez podane 45 sekund.

Ćwiczenie czwarte

Ponownie splatamy dłonie i umieszczamy je na wysokości klatki piersiowej. Stajemy w rozkroku na szerokość ramion, a następnie robimy wykrok do tyłu prawą nogą, którą uginamy w kolanie, jednocześnie zginając lewe kolano, aby utworzyć kąt prosty. Ruch kończymy, odbijając się od ziemi prawą stopą i unosząc nogę w górę. Po 45 sekundach wykonujemy to samo na drugą stronę.

Ćwiczenie piąte

Przechodzimy do pozycji deski na prostych rękach. Następnie unosimy w górę lewą rękę, obracając w tę samą stronę tułów. Od razu wracamy do centralnej pozycji i powtarzamy to samo, tym razem unosząc prawą rękę. Kontynuujemy, aż osiągniemy 45 sekund.

Ćwiczenie szóste

Pozostajemy w pozycji deski, ale tym razem zmieniamy dalszą część ćwiczenia. Pozycja polega na naprzemiennym dotykaniu lewą dłonią do prawego ramienia i odwrotnie.