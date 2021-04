Anna Lewandowska nie raz już przyznała, że uwielbia łakocie. Trenerka radzi jednak, aby postawić na te w domowej, zdrowszej wersji. Jeśli tak jak my planujecie przygotować na długi weekend coś smacznego, te desery będą świetnym wyborem. Z pewnością zasmakują każdemu wielbicielowi czekolady.

Trzy proste przepisy Anny Lewandowskiej na domowe słodkości

Kuleczki a’la Bounty

cztery łyżki musu kokosowego;

cztery łyżki miodu;

10 łyżek wiórków kokosowych

jedna tabliczka gorzkiej czekolady.

Mus kokosowy, miód i wiórki kokosowe lekko zblenduj. Uformuj kulki i wstaw na kilka minut do zamrażarki, aby zrobiły się twarde. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej, a następnie zanurz w niej kokosowe kuleczki. Odstaw kulki do wystygnięcia. Możecie je przechowywać w lodówce.

Ciasto czekoladowe

dwa lub trzy banany;

trzy łyżki kakao;

1,5 szklanki mąki ryżowej;

osiem łyżek cukru kokosowego;

cztery łyżki masła klarowanego;

dwie łyżeczki cynamonu;

trzy lub cztery łyżki napoju roślinnego;

jedno jajko;

garść orzechów włoskich;

łyżeczka proszku do pieczenia;

pół łyżeczki soli morskiej;

garść rodzynek.

Wymieszaj wszystkie składniki. Następnie rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Okrągłą foremkę wysmaruj tłuszczem lub wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż ciasto do foremki i piecz przez około 40 minut, a następnie pozostaw w piekarniku do wystygnięcia.

Batony proteinowe

słoiczek pasty słony migdał;

dwie łyżki kakao;

pół szklanki napoju ryżowego;

miarka odżywki białkowej waniliowej;

pół tabliczki gorzkiej czekolady;

łyżka oleju kokosowego;

dwie łyżki posiekanych orzechów laskowych.

Dokładnie wymieszaj pastę migdałową, napój ryżowy, kakao, odżywkę i posiekane orzechy. Powstałą masę włóż do płaskiego pojemnika i schowaj do zamrażarki na około godzinę. Po wyjęciu pokrój masę na kawałki, polej roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą i ponownie umieść w zamrażarce na 15 minut. Gotowe batony przechowuj w zamrażarce.