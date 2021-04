Adele pokazała całemu światu, że jeśli tylko będziemy dążyć do celu, wszystko jest możliwe. Kiedy na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym po raz pierwszy zobaczyliśmy autorkę hitu "Hello", wielu fanów nie mogło uwierzyć, że to ich ukochana wokalistka. Jak dziś już wiemy, Adele przemianę zawdzięcza intensywnym treningom oraz diecie sirtfood. Więcej na temat samego modelu odżywiania przeczytacie tutaj. Jak może wyglądać przykładowy jadłospis? Oto nasze propozycje.

Adele stosowała dietę SIRT. Poznaj dzienny przykładowy jadłospis

Specjaliści podkreślają, że decydując się na dietę SIRT, trzeba uważać z ograniczaniem kalorii. W sieci możemy znaleźć propozycję, aby w ciągu dnia dostarczać ich zaledwie tysiąc. Nasz jadłospis jest bezpieczniejszy dla zdrowia i zamyka się w ok. 1500 kcal.

Śniadanie - kakaowa gryczanka na mleku roślinnym z dodatkiem daktyli (400 kcal)

30 gramów białek kaszy gryczanej;

150 mililitrów niesłodzonego mleka sojowego;

pół łyżki kakao;

trzy suszone daktyle (jeśli nie jesteś fanem zbyt słodkich śniadań dodaj tylko jeden lub dwa);

łyżeczka gładkiego masła orzechowego;

pół łyżki rozdrobnionych orzechów włoskich;

pół łyżki rozdrobnionych orzechów laskowych.

Zalej kaszę mlekiem sojowym i gotuj na średnim ogniu przez około 15 minut. Pod koniec dodaj pokrojone daktyle i kakao. Dokładnie wszystko wymieszaj i przelej do miski. Przed podaniem dodaj masło orzechowe i orzechy.

Lunch - złociste tofu z sałatką z rukoli (200 kcal)

90 gramów naturalnego tofu;

łyżka oliwy z oliwek;

1/3 małej papryczki chili;

łyżka jasnego sosu sojowego;

szczypta kurkumy, papryki słodkiej wędzonej i pieprzu;

garść rukoli;

trzy pomidorki koktajlowe;

rzodkiewka;

garść groszku cukrowego lub fasolki szparagowej.

Groszek lub fasolkę ugotuj w wodzie do miękkości. Następnie wymieszaj warzywo z pokrojoną rzodkiewką, pomidorkami, rukolą oraz połową wskazanej ilości oliwy. Pokrój tofu w duże plastry, zalej je sosem sojowym i obtocz w przyprawach. Rozgrzej pozostałą oliwę na patelni, dodaj pokrojoną papryczkę chili i podsmaż. Po chwili dodaj na patelnię tofu i podsmaż je z obu stron. Podawaj z przygotowaną wcześniej sałatką.

Przekąska - koktajl sirtfood (zalecane dwie dziennie porcje zawierają około 300 kcal)

Składniki na jedną porcję:

80 gramów jarmużu;

20 gramów rukoli;

kilka listków pietruszki;

150 gramów selera naciowego;

odrobina świeżego imbiru;

zielone jabłko;

sok z cytryny według uznania.

Zmiksuj wszystkie składniki i wypij od razu.

Obiad - zapiekany kalafior z selerem (400 kcal)

100 gramów mąki z ciecierzycy;

pół główki kalafiora;

100 mililitrów niesłodzonego mleka sojowego;

1/3 łyżki oliwy z oliwek;

1/3 szklanki płatków kukurydzianych;

2,5 łyżeczki sprasowanego czosnku;

1/3 łyżeczki kurkumy;

1/3 łyżeczki papryki słodkiej wędzonej;

szczypta soli;

1/4 łyżeczki papryczki chili;

60 gramów jogurtu sojowego;

1/3 ząbku czosnku;

odrobina przypraw: pieprzu, wędzonej słodkiej papryki i soli;

łyżeczka posiekanej natki pietruszki;

1/3 łyżki majonezu roślinnego;

łodyga selera naciowego.

Podziel kalafior na różyczki, wymieszaj mąkę z przyprawami, mlekiem i oliwą. Następnie obtocz w powstałej mącznej panierce kalafior, a później w płatkach kukurydzianych. Rozgrzej piekarnik do 220 stopni i piecz warzywo przez 20-30 minut. W międzyczasie wymieszaj jogurt ze sprasowanym czosnkiem, natką pietruszki, majonezem oraz przyprawami. Podawaj z pokrojonym selerem i upieczonym panierowanym kalafiorem.

Kolacja - aromatyczna sałatka z wędzonym łososiem (200 kcal)

60 gramów wędzonego łososia;

1/3 średniej wielkości czerwonej cebuli;

1,5 łyżki kaparów;

garść mieszanki sałat;

garść rukoli ;

pół łyżki oliwy z oliwek;

pół łyżki soku z cytryny;

sól i pieprz ziołowy do smaku.

Pokrój cebulę w piórka, przyprawy wymieszaj z oliwą oraz sokiem z cytryny. Wsyp do miski porwane sałaty, rukolę, cebulę, pokrojonego wędzonego łososia, kapary. Dodaj sos i dokładnie wymieszaj.