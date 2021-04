Carrie Underwood nie wyobraża sobie tygodnia bez ćwiczeń. Amerykańska piosenkarka country stawia na zdrowy tryb życia. Carrie wydała nawet książkę o swoim podejściu do diety oraz treningów. Opowiedziała też o swojej walce z nadwagą. Te czasy ma jednak za sobą. Jej sylwetka wygląda naprawdę świetnie!

Carrie Underwood ma za sobą dzień nóg. Jakie ćwiczenia wykonała?

Wokalistka przyznała, że lubi korzystać z popularnej treningowej aplikacji. Konsultuje się również z instruktorką, która poleca jej najefektywniejsze ćwiczenia. Wspomniana aplikacja składa się z 52 kart, a na każde zajęcia losujemy ich 13 - każda karta to jedno ćwiczenie. Carrie przyznaje, że to ciekawe urozmaicenie treningów. Jak jednak wygląda rutyna Underwood? Na trening wchodzą trzy lub cztery serie następujących ćwiczeń:

"tuck jump", czyli skoki w przysiadzie;

rumuński martwy ciąg wykonywany z hantlami o wadze od 13 do 16 kilogramów;

wykroki podczas spaceru z hantlami o wadze od 9 do 11 kilogramów;

przysiady sumo z hantlami o wadze 22 kilogramów.

Mięśnie po takim treningu dosłownie palą! Oczywiście na początku Carrie zawsze pamięta o właściwym rozgrzaniu ciała, a po intensywnych ćwiczeniach wykonuje kilkuminutowy stretching.

Popularna amerykańska piosenkarka country wydała książkę o diecie i treningach

Carrie Underwood miała problemy z utrzymaniem wagi

Piosenkarka stara się, aby na jej profilach społecznościowych pojawiały się nieszkodliwe treści o zdrowym odżywaniu oraz ćwiczeniach. Carrie długo walczyła ze zbędnymi kilogramami. Dobrze pamięta hejt, który wylewał się w komentarzach pod jej zdjęciami, które pokazywały jej wcześniejszą sylwetkę. Z tych względów Underwood musiała nauczyć się olewania kąśliwych docinków.

Elastyczna dieta wegetariańska - na czym polega? Zobacz, jak wygląda jadłospis popularnej amerykańskiej wokalistki

Wtedy zaczęła się jazda bez trzymanki, a gwiazda od etapu ciągłego podjadania przeszła do obsesyjnego liczenia kalorii i wykańczających treningów. To wszystko spowodowało, że waga zaczęła drastycznie spadać. Wpadanie ze skrajności w skrajność to najgorsze, co można sobie zrobić. Dlatego też teraz dla Carrie jest tak ważne, aby uświadamiać swoich fanów o tym, aby dbać o siebie, ale w zdrowy sposób.