Kaley Cuoco zdobyła ogromną popularność dzięki roli Penny w "Teorii Wielkiego Podrywu". Aktorka porwała widzów swoją charyzmą. Cuoco jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje fanom urywki z codzienności. Stali instagramowi obserwatorzy na pewno już wiedzą, że Kaley kocha sport. Na jej profilu znajdziemy mnóstwo zdjęć i nagrań wideo z różnych aktywności fizycznych. Cuoco ma szczupłą figurę, ale, jak sama przyznaje, nie ma obsesji na punkcie odżywiania. Jak zatem wygląda dieta aktorki?

Dieta Kaley Cuoco - równowaga najważniejsza

Jeśli chodzi o śniadania, Cuoco zwykle zjada je w biegu i zazwyczaj wyglądają tak samo - na talerzu ląduje grzanka z odrobiną masła orzechowego. Aktorka ogranicza jedzenie mięsa do minimum, zwiększając jednocześnie ilość warzyw. Z tego względu obiady są lekkie, ale sycące. I choć Kaley stara się jeść zdrowo, nie oznacza to, że odmawia sobie ulubionego jedzenia. W ciągu tygodnia robi sobie jeden dzień, podczas którego bez wyrzutów sumienia sięga po ulubioną pizzę, makaron z serem, słodki deser czy drinka. Pozwala sobie też raz na jakiś czas odwiedzić ulubiony bar z fast foodem. I absolutnie nie ma w tym nic złego! Zbilansowana codzienna dieta, która uwzględnia wszystkie potrzebne składniki oraz odpowiednią kaloryczność (a do tego oczywiście regularna aktywność fizyczna) sprawia, że takie odstępstwa od diety nie mają złych skutków.

Dużą zmianą i ułatwieniem w dbanie o linię okazało się dla Kaley zrezygnowanie z napojów gazowanych. Takie produkty to bomby kaloryczne, dostarczające ogrom konserwantów i cukru, czyli nic zdrowego.

Jak dowiedziałam się, że w ulubionym napoju gazowanym mam 17 łyżek cukru coś we mnie pękło - przyznała w rozmowie z "Us Weekly".

Choć Cuoco nie stosuje żadnej określonej diety, warto wynieść ze sposobów aktorki kilka inspiracji. Zwiększona ilość warzyw, zmniejszenie spożywania mięsa oraz napojów gazowanych to zdrowe kroki, które może zastosować każda z nas.