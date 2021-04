Różowy popcorn, smoothie z awokado i sałatka z brukselki, czyli ulubione przekąski Kim Kardashian

Kim Kardashian lubi urozmaicać codzienną dietę o wymyślne przekąski. Celebrytka stawia na zdrowe produkty, którym podkręca smak, dodając różne przyprawy. Naszą uwagę zwróciły poniższe trzy propozycje. Różowy popcorn na wspólne wieczory z przyjaciółmi będzie prawdziwym hitem.

REKLAMA

Zobacz wideo Fani śmieją się z Kim Kardashian. Gwiazda ostro odpowiada na zarzuty i pokazuje, co skrywa w lodówce

Trzy zdrowe przekąski od Kim Kardashian

Smoothie z awokado - idealne do śniadania

jedno ekologiczne awokado, pozbawione pestki i obrane;

jedna szklanka ulubionego napoju roślinnego (możesz je zastąpić zwykłym mlekiem);

jedna miarka białka waniliowego w proszku;

1/4 łyżeczki oleju MCT (polecamy kokosowy);

dwie łyżeczki miodu manuka lub dwa daktyle bez pestek.

Przygotowanie: zmiksuj wszystkie składniki na gładką masę i podawaj od razu.

Jogę i pilates możesz ćwiczyć z platformą YouTube. Oto cztery najciekawsze kanały

Lunchowa sałatka z brukselki

12 małych brukselek, drobno posiekanych;

sześć plastrów ugotowanego boczku (opcjonalnie);

szklanka posiekanych orzechów (migdały, orzechy włoskie albo ulubiona mieszanka);

półtorej szklanki startego parmezanu;

awokado;

na sos: sok z jednej cytryny, sok z jednej pomarańczy, łyżeczka zmielonego czosnku, pół szklanki oliwy z oliwek, sól i pieprz do smaku, opcjonalnie łyżeczka miodu dla osłody.

Przygotowanie: wrzuć wszystkie składniki, wymieszaj z przygotowanym dressingiem.

Nie tylko kurkuma i czarny pieprz. Ewa Szabatin podaje listę przypraw, które wzmocnią odporność

Różowy popcorn na wieczory z Netfliksem

pięć lub sześć porcji gotowanego zwykłego popcornu;

szklanka cukru owocowego (można go zastąpić organicznym cukrem trzcinowym);

dwie łyżeczki aromatu waniliowego;

sześć łyżeczek oleju kokosowego;

dwie łyżki wody;

proszek z buraków, najpierw dodaj 1/4 łyżeczki, później dodawaj tyle, aby uzyskać właściwy kolor.

Przygotowanie: dodaj wszystkie składniki do rondla (oprócz popcornu), zamieszaj i zagotuj. Odstaw sos na bok, aby ostygnął do temperatury pokojowej. Po tym czasie przygotuj popcorn i polej go buraczanym sosem.