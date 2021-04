Ewa Chodakowska codziennie mobilizuje tysiące osób do zmiany trybu życia. Aktywność fizyczna, zbilansowana dieta oraz nauka akceptacji i wiara w swoje możliwości to podstawy dla Ewy, o których nieustannie przypomina w sieci. Chodakowska dla wielu kobiet jest wzorem i inspiracją do tego, aby coś w swoim życiu zmienić. Ostatnio sylwetka Ewy nieco się zmieniła. Trenerka postanowiła ujawnić, jakie zmiany zaszły w jej codziennym grafiku.

REKLAMA

Kylie Jenner poleca te dwa treningi. Celebrytka gwarantuje, że gwarantują świetną formę

Zobacz wideo Ewa Chodakowska pokazuje swoje ciało jako motywację dla uczestniczek jej wyzwania

Ewa Chodakowska dokonała zmian w treningach oraz diecie

Pod nowym postem trenerki jedna z obserwatorek zachwyciła się jej talią. Od razu spytała, co Ewa zmieniła:

Piękną masz talię. Wszystkie twoje treningi czy coś ekstra?

Chodakowska wyjaśniła, że zmieniła dietę i zaczęła skupiać się na rozbudowie pośladków. To pomogło jej stworzyć nie tylko krąglejszą pupę, ale przy okazji wizualnie zmniejszyło talię.

Kochana. Zero ciężarów, zero siłowni, zero dodatkowych sprzętów z wyjątkiem minibands i hantli do dwóch kilogramów. Tylko moje programy. Owszem, mocno skupiłam się na rozbudowaniu pośladków. Jem więcej kalorii niż zwykle. Mam przez to większy procent tkanki tłuszczowej, ale dzięki temu też większy tyłek. Z dziewięciu procent wskoczyłam na 16 procent tłuszczu. W talii mam 62 centymetry, a w biodrach 93. Wcześniej miałam 89 cm, zatem różnica jest bardzo zauważalna. Jestem sobie wierna i całe życie dobrze na tym wychodzę - dodaje Ewa.

Nowy dietetyczny trend na TikToku. Wszyscy dodają do wody ten składnik. Co na to eksperci?

Rzeczywiście, przeglądając instagramowy profil Ewy, widać różnicę w wyglądzie. Jak widać nawet niewielkie zmiany w sposobie ćwiczeń oraz zwiększenie kaloryczności przynoszą spore zmiany. Jesteśmy ciekawe, jak dokładnie wyglądają treningi z taśmami oraz hantlami, które wykonuje Chodakowska.