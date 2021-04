Kylie Jenner bardzo dba o to, aby nie zaniedbać kondycji, nawet w momencie, gdy dostęp do siłowni jest znacznie utrudniony. Celebrytka lubi zagłębiać się w tajniki treningów, które rosną w popularność, aby na własnej skórze zobaczyć, czy są skuteczne. Niedawno Jenner wzięła na tapet ćwiczenia, które zna każdy fitnessowy TikToker.

Kylie Jenner poleca treningi, które spopularyzował TikTok

12-3-30

Celebrytka najpierw zwróciła uwagę na ćwiczenia ukryte pod cyframi 12-3-30. Jest to rodzaj treningu, który wykonujemy na bieżni. Opracowała go 23-letnia gwiazda mediów społecznościowych, Lauren Girlando. Te trwające pół godziny zajęcia, polegają na chodzeniu po bieżni przy prędkości ustawionej na poziom trzeci i kącie nachylenia podniesionym do poziomu 12. Lauren wymyśliła tę metodę w momencie, gdy nie czuła się na siłach, aby wypróbować mocniejszych ćwiczeń na siłowni. Dzięki regularnemu treningowi 12-3-30 jej kondycja znacznie się poprawiła, i już po kilku tygodniach Girlando była dużo pewniejsza własnej formy.

Hot Girl Walk

Ta kolejna propozycja Lauren jest bardzo dobrze znana. Trening stanowi wyzwanie nie tylko dla ciała, lecz także umysłu. Według Girlando, dzięki takim ćwiczeniom skupiamy się na tym, jaką przynoszą nam frajdę i nie myślimy obsesyjnie o utracie wagi. Zajęcia polegają na wykonaniu trzech rund następujących ćwiczeń:

15 pompek na kolanach;

20 przysiadów;

50 powtórzeń roweru górskiego;

15 odwróconych pompek (dłonie opieramy o krawędź krzesła i trzymając ciężar ciała na rękach podnosimy się i opuszczamy);

15 przysiadów z wyskokiem;

minutowa deska;

15 wykroków do tyłu (na każdą nogę, czyli w sumie 30 powtórzeń).

Całość powinna nam zająć około dwudziestu minut. Kylie Jenner wyznała na Instagramie, że ćwiczenia naprawdę działają i odmieniły jej codzienną rutynę.