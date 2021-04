Anna Lewandowska zachęca swoje obserwatorki do chwili dla relaksu i urody. Trenerka poleca domowe mieszanki z kurkumą, olejem lnianym, cytryną czy jogurtem naturalnym. Jaki wpływ mają te produkty na naszą cerę? Zainspirowane wpisem Anny wyszukałyśmy najciekawsze pomysły na domowe SPA.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o samoakceptacji i dążeniu do "ideału"

Anna Lewandowska proponuje kosmetyki z dodatkiem tych produktów. Jak działają na skórę?

Każda miłośniczka domowych sposobów na pielęgnację na pewno posiada zapas siemienia lnianego, kurkumy, cytryn oraz naturalnych jogurtów. Dodatkowo naszym sprzymierzeńcem będzie cukier w drobnych kryształkach. W jaki sposób to wszystko wykorzystać?

Siemię lniane

Nasiona lnu posiadają mnóstwo ważnych witamin i minerałów. Domowa maseczka na twarz z siemienia lnianego nawilża skórę, działa przeciwstarzeniowo, a z odpowiednimi dodatkami również rozjaśnia. Do wykonania prostej mieszanki potrzebujemy jedynie:

pięciu łyżek zmielonego wcześniej siemienia lnianego;

pół szklanki ciepłej, ale nie gorącej, wody;

3/4 szklanki soku z cytryny.

Wystarczy, że dokładnie wymieszasz te trzy składniki tak, aby powstała maseczka, która swoją konsystencją przypominać będzie kisiel. Powstały produkt nanieś na twarz i trzymaj 20 minut. Po tym czasie zmyj wszystko letnią wodą. Najlepsze efekty zobaczysz, jeśli będziesz stosować maseczkę dwa lub trzy razy w tygodniu.

Rita Ora zachwyca szczupłą sylwetką. Wokalistka stosuje się do kilku prostych zasad

Cytryna

Dzięki wysokiej zawartości witaminy C cytryna działa rozświetlająco oraz wygładzająco. Dobrze się też sprawdza u osób, które walczą z trądzikiem. Sok z owocu możemy dodawać do domowych maseczek lub przygotować na jego bazie tonik. Wystarczy, że do szklanki przegotowanej lub mineralnej wody dodamy dwa plastry cytryny. Zostawiamy mieszaninę na 20-30 minut, a po tym czasie, przemywamy nią twarz. Aby tonik nie ściągnął skóry zbyt mocno, warto dodać sok z ogórka.

Jak radzić sobie ze stresem? Pomóc może odpowiednia dieta. NIGDY nie sięgaj po te produkty

Kurkuma

Przyprawa działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, dlatego jest częstym dodatkiem do różnego rodzaju maseczek, a nawet kremów. Po kosmetyki z kurkumą chętnie sięgają osoby zmagające się z trądzikiem lub zmarszczkami. Prostą pastę na skórę problematyczną przygotujemy z:

dwóch łyżek kukrumy;

łyżki mąki;

dwóch łyżek jogurtu naturalnego lub mleka;

pół łyżeczki miodu.

Składniki dokładnie wymieszaj, a powstałą maseczkę nałóż na twarz i pozostaw na 20 minut. Po upłynięciu wyznaczonego czasu zmyj pastę wodą.