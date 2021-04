Kanapki - jeść czy nie jeść? Anna Lewandowska zwróciła uwagę na kilka szczegółów

Anna Lewandowska zauważa, że kanapki to jeden z naszych najczęstszych wyborów śniadaniowych. Nic dziwnego - taki posiłek przygotujemy bardzo szybko i na wiele różnych sposobów. Pojawia się jednak pytanie, czy jest to zdrowy wybór? Odpowiedź brzmi tak, jeśli zwrócimy uwagę na kilka rzeczy.

Anna Lewandowska rozprawia się z kanapkami. Jak wybrać zdrowe pieczywo?

Na samym początku trenerka zauważa, że bardzo ważny jest wybór odpowiedniego pieczywa. Dobry skład zawiera wysoki typ mąk glutenowych lub mąki bezglutenowe, zakwas oraz ewentualne dodatki pod postacią ziaren czy otrębów. Oczywiście najzdrowszym wyborem byłoby przygotowanie chleba samodzielnie; jeżeli dysponujemy czasem, warto wypróbować swoje kuchenne zdolności w tym zakresie.

Kanapka - z czym to jeść?

Jeśli już zaopatrzyliśmy się w zdrowe pieczywo, kolejnym krokiem będzie lista zdrowych, pożywnych i smacznych dodatków. Aby kanapki były pełnowartościowym posiłkiem, dobrze jest, aby zawierały tłuszcze roślinne. Anna poleca m.in. awokado, oliwę z oliwek lub olej kokosowy. Kolejnym krokiem będzie dodanie zieleniny; rukola, sałata, liście szpinaku, roszponka - opcji jest naprawdę dużo. Potem przyjdzie pora na białko; jajko lub twarożek sprawdzi się idealnie. Jeżeli lubicie wędliny, warto jest przygotować pieczeń samemu. Lewandowska poleca upieczoną pierś z kurczaka z ziołami.

Aby dodać trochę koloru i błonnika, postawcie na kolorowe warzywa, jako dodatki. I tutaj znów mamy wiele opcji do wyboru, w zależności od tego, jakie są nasze smakowe preferencje. Lewandowska poleca też kiszonki, które dobrze komponują się z innymi dodatkami do kanapek, a same w sobie są bardzo zdrowe i dostarczą nam cennych witamin i minerałów.