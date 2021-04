Siostry Kardashian wiedzą, że zdrowie to nie tylko dieta i spacery, lecz także systematyczne dbanie o swoje samopoczucie oraz gromadzone w nas emocje. Celebrytki podzieliły się wskazówkami, które sprawiają, że są w stanie zachować równowagę.

Sekrety Kardashianek. Tak dbają o zdrowie i dobre samopoczucie

Po pierwsze - planowanie

Choć żyjemy w wyjątkowo zabieganych czasach, dla Kardashianek bardzo ważne jest dokładne planowanie każdego dnia, z uwzględnieniem treningów, diety oraz chwil tylko dla siebie. Zachowanie równowagi pomiędzy różnymi aktywnościami, pracą a czasem wolnym to klucz do zdrowia

Ruch to zdrowie

Nie jest tajemnicą, że celebrytki spędzają dużo czasu na siłowni. Każda z nich ma też sporo sprzętu do treningów w domu. Aktywność fizyczna to jedna ze składowych, które pomagają utrzymać formę, a także wyprodukować odpowiednią ilość endorfin.

Elastyczna dieta

Ciągłe trzymanie się określonego jadłospisu nie leży w naturze celebrytek. Każda z nich lubi co pewien czas zmieniać układ menu oraz próbować nowych smaków. Tutaj nie ma miejsca na nudę, ale cały czas ważna jest zasada, aby trzymać się zdrowej, świeżej i jak najmniej przetworzonej żywności.

Postaw na rozwój

Podejmowanie się nowych wyzwań, uczenie się nowych rzeczy, odkrywanie nowych pasji - wszystko to pozwala na poznawanie świata i samej siebie. Motywacja do działania sprawia, że Kardashianki z większą pasją podchodzą do wszystkiego.

Relaks na świeżym powietrzu

Spacery, rolki, pływanie, joga, medytacja albo zwyczajna kąpiel słoneczna - nieważne, co wybierzesz. Ważne aby na dworze przebywać jak najwięcej. Dotlenione ciało i uzupełniona witamina D sprawia, że mamy więcej energii a nasza bariera ochronna umacnia się w naturalny sposób.