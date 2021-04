Anna Lewandowska uwielbia słodkie przekąski. Truskawkowe kulki mocy będą prawdziwym hitem

Anna Lewandowska uwielbia zdrowe słodycze - nie dość, że dostarcza razem z nimi witamin, to smakują wyśmienicie! Przeglądając bloga trenerki, natrafiłyśmy na kilka przepisów, które szczególnie zwróciły naszą uwagę; są wyjątkowo proste do przygotowania i idealnie nadają się na pyszną (i zdrową) przekąskę do pracy.

Słodkości na przekąskę od Anny Lewandowskiej

Pudding chia

jeden banan;

jedna brzoskwinia (lub mango);

200 miliitrów napoju roślinnego;

dwie łyżki nasion chia;

jedna łyżeczka kakao;

dodatki: borówki, dwie kostki gorzkiej czekolady, jedna łyżka pasty orzechowej.

Przygotowanie: pokrój brzoskwinię w kostkę (część zostaw do dekoracji). Wrzuć brzoskwinię do kielicha blendera, dodaj banana, nasiona chia, kakao oraz napój roślinny. Całość zblenduj i przelej do słoiczka. Pudding udekoruj ulubionymi dodatkami, brzoskwinią. Następnie odstaw deser do lodówki na około 3 godziny.

Mus z banana i awokado

jeden banan;

pół awokado;

pół garści orzechów nerkowca;

pół szklanki mleka kokosowego;

łyżka wiórków kokosowych;

łyżeczka kakao.

Przygotowanie: pokrój banana w plasterki i włóż go na kilka godzin do zamrażarki. Zmrożonego banana zblenduj z pozostałymi składnikami.

Truskawkowe kulki mocy

100 gramów daktyli;

50 gramów kaszy jaglanej;

łyżka miodu;

cztery łyżki wiórków kokosowych;

trzy łyżki białka w proszku o smaku truskawkowym;

50 mililitrów mleka kokosowego;

50 mililitrów wody.

Przygotowanie: ugotuj kaszę jaglaną na mleku kokosowym i wodzie. Daktyle namocz w gorącej wodzie. Następnie daktyle i miód dodaj do ugotowanej kaszy. Całość zblenduj, uformuj kuleczki i obtocz w je w truskawkowym proszku oraz wiórkach kokosowych.