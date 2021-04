Kim Kardashian pilnuje nie tylko smukłej sylwetki, lecz także tego, aby jej skóra była w jak najlepszym stanie. Celebrytka zdaje sobie sprawę, że jest to nieustająca praca nad właściwym nawilżeniem i odżywieniem. Z tego względu w diecie Kim nie może zabraknąć tych kilku składników.

REKLAMA

Zobacz wideo Fani śmieją się z Kim Kardashian. Gwiazda ostro odpowiada na zarzuty i pokazuje, co skrywa w lodówce

Piękna cera? Pilnuj, aby dieta była uzupełniana o te składniki

Kolagen

Kolagen pomaga komórkom skóry wiązać się ze sobą, wzmacniając w ten sposób jej elastyczność. Składnik ten ma również pozytywny wpływ na nasze jelita. Jeśli jesteśmy na diecie wegańskiej, pełnowartościowy kolagen znajdziemy w białku sojowym, czarnej fasoli oraz w tempeh.

"Robiłam 150 brzuszków codziennie przez dwa tygodnie". Wyniki wyzwania zaskakują

Przeciwutleniacze

Pokarmy bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy A, B, C i E mogą pomóc zwiększyć produkcję kolagenu i tym samym uchronić skórę przed szkodliwymi uszkodzeniami. Te cenne składniki znajdziemy w tłustych rybach, takich jak łosoś czy sardynki, orzechach włoskich, migdałach oraz liściastych warzywach, czyli m.in. szpinaku i boćwinie. Ich dobrym źródłem jest też oliwa z oliwek, awokado, herbata z hibiskusa oraz matcha. Warto też sięgnąć po takie owoce jak borówki i truskawki.

Program marszu dla początkujących. Tak poprawisz swoją wytrzymałość w przeciągu czterech tygodni

Witamina C i cynk

Jednoczesne niskie poziomy witaminy C oraz cynku wpływają nie tylko na układ odpornościowy, lecz także hamują zdolność skóry do właściwej regeneracji. Kim uwielbia przygotowywać koktajl z witaminą C, stworzony na bazie takich składników jak marchew, szpinak, rośliny strączkowe oraz cytrusy. Celebrytka sięga też po grzyby oraz ostrygi. Właściwa ilość witaminy C oraz cynku w diecie pozytywnie wpływa też na produkcję kolagenu i działanie przeciwutleniaczy.