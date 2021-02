Courteney Cox przez lata pracowała nad tym, aby jej sylwetka prezentowała się tak, jak obecnie. Gwiazda "Przyjaciół" ciągle regularnie trenuje, próbuje różnych sportów, a przy tym wszystkim nie zapomina o właściwej diecie. Co ciekawe, od czasów nagrywania "Cougar Town " jedna rzecz w menu Cox się nie zmieniła. Czyżby był to sposób na utrzymanie wagi?

Dieta Courteney Cox może zaskoczyć. Uwagę zwraca jednak jeden napój

Aktorka, udzielając wywiadu dla "Get The Gloss", została zapytana o to, jak jej się udaje zachować szczupłą sylwetkę. Courteney wyznała, że jej ciało domaga się dużo białka. Z tego powodu w jej jadłospisie często goszczą... steki. Innymi ulubionymi źródłami białka są ryby, jajka oraz indyk. Oprócz tego je też dużo warzyw, nie przepada z kolei za węglowodanami.

Nie zrozum mnie źle, uwielbiam makarony i ziemniaki i od czasu do czasu zjem frytki z batatów, ale w tej chwili nie mogę ich spożywać za dużo - wyznała Cox w rozmowie z "New You".

Oprócz tego gwiazda nie wyobraża sobie dnia bez zielonego soku, który samodzielnie przygotowuje w domu. Nawyk wypijania takiego napoju wyniosła jeszcze z czasów kręcenia serialu "Cougar Town", którego emisja trwała w latach 2009-2015. Courteney codziennie przygotowuje następującą mieszankę:

wodorosty;

proszek białkowy z minerałami;

jarmuż;

ogórek;

imbir;

cytryna;

jabłko.

Powstały sok ze zblednowanych produktów podanych powyżej jest pierwszą pozycją w codziennym menu aktorki. Choć Cox przyznaje, że, delikatnie mówiąc, sok nie jest za smaczny, wie, że zawiera wiele witamin i świetnie się sprawdza jako poranne doładowanie. Składniki dobrze wpływają również na stan naszej skóry, a także podkręcają metabolizm, co sprzyja odchudzaniu.