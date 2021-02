Figura Anety Kręglickiej od lat praktycznie wygląda tak samo. Jej szczupła sylwetka wzbudza często spore dyskusje wśród fanów. Trudno im się dziwić, wiele kobiet w pogoni za wymarzoną wagą musi przechodzić na dietę oraz pamiętać o systematycznych ćwiczeniach. W przypadku Kręglickiej jest jednak podobnie; mimo że nigdy nie miała problemów z wagą, stara się prowadzić zdrowy tryb życia i nie zapominać o aktywności fizycznej, aby pozostać w formie. Ostatnio na Instagramie Anety pojawiło się trochę więcej informacji na ten temat.

Aneta Kręglicka zdradza szczegóły dbania o sylwetkę

Na wstępie modelka zaznacza, że nigdy nie doświadczyła problemów z utrzymaniem wagi, choć wcale nie ogranicza swoich posiłków.

Nigdy nie miałam problemów z wagą, a naprawdę nie jem mało - czytamy w odpowiedzi Kręglickiej na pytanie fanki.

Dobre geny z pewnością mogą pomóc, ale to nie wystarcza. Sama Aneta w dalszej wypowiedzi dokładnie napisała, co robi, aby utrzymać wagę. Oprócz dobrze dobranej diety, celebrytka sporo ćwiczy. Treningi średnio odbywają się cztery razy w tygodniu. Do tego dochodzi bieganie, które również świetnie pomaga w zachowaniu szczupłej sylwetki, a także pozytywnie wpływa na kondycję czy układ krążenia.

Jak wygląda przykładowy dzienny jadłospis Anety Kręglickiej?

W obszernym komentarzu znalazło się również miejsce na podanie przykładowego menu. Dowiadujemy się, że każdy dzień Aneta zaczyna od ciepłej wody z cytryną, którą zimą uzupełnia o imbir. Później przychodzi czas na duże śniadanie, składające się z płatków owsianych na wodzie z ugotowanym jabłkiem, cynamonem i goździkami. Do tego modelka dodaje orzechy, śliwki suszone oraz gęsty śmietanowy jogurt. Na talerzu często lądują też jajka, sery (ulubionym przysmakiem Kręglickiej jest mozzarella z powidłami) oraz czarna kawa. Obiad to czas na mieszankę pieczonych i surowych warzyw, ziaren, sałat, awokado oraz ryb.

Unikam mięsa i makaronów, ale uwielbiam pizzę, burratę i sushi. Kolacji nie jadam, czasami pieczone jabłko lub owoc, nie za późno. Popijam czerwone wino - lampkę. To z grubsza moje menu - dodaje Aneta.