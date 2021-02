Anna Lewandowska podsumowuje trendy żywieniowe 2020 roku. Na czym coraz częściej skupiamy naszą uwagę?

Anna Lewandowska zwróciła uwagę na to, ile niespodziewanych wyzwań przyniósł nam ubiegły rok. Gwiazda słusznie stwierdziła, że świadomość właściwego cały czas rośnie. W 2020 szukaliśmy diet, które spełnią wiele oczekiwań. Jakie tendencje można zauważyć, analizując ubiegły rok pod kątem zdrowego odżywiania?

Zobacz wideo Anna Lewandowska o samoakceptacji i dążeniu do "ideału"

Anna Lewandowska omówiła trendy żywieniowe 2020 roku

Ekologia i zdrowie

Trenerka podkreśla, że coraz więcej z nas zwraca uwagę na składy kupowanych produktów oraz ich pochodzenie. Staramy się wybierać żywność pochodzącą z ekologicznych źródeł, które w mniejszym stopniu przykładają się do zatruwania środowiska. Coraz ważniejszy staje się zrównoważony rozwój, a żywność ekologiczna to coraz większy segment polskiego rynku, który cały czas rośnie. Kolejną zauważalną zmianą jest wzrost popularności diet roślinnych. Z roku na rok wśród Polaków przybywa wegetarian, wegan oraz osób, które znacznie ograniczają mięso w diecie. I chociaż rezygnujemy z produktów pochodzenia zwierzęcego z różnych powodów, pozytywnie to wpływa zarówno na nasze zdrowie, jak i zasoby naturalne.

Modne diety

Lewandowska zauważa, że szczególnym powodzeniem w roku 2020 cieszyły się dieta ketogeniczna oraz dieta SIRT. Z pewnością ta druga swoją popularność zawdzięcza m.in. Adele, która dzięki diecie sirtuinowej przeszła niesamowitą metamorfozę. Dieta ketogeniczna jest znana od dłuższego czasu, a zwolenników ma tyle samo, co przeciwników. Dietetycy wciąż analizują jej wady i zalety.

Ograniczanie cukru

Anna zauważa jeszcze jedną, bardzo dobrą tendencję. Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej odżywiania, coraz bardziej ograniczamy cukier, który jest obecny praktycznie w każdej kupowanym produkcie. Cukier oraz słodziki mogą stanowić przyczynę wielu poważnych chorób - warto zaznajomić się z tematem i nauczyć się rezygnować z tego dodatku.

Uważne jedzenie

Choć nie jest to dieta, a raczej element coraz popularniejszego slow life, Lewandowska słusznie zwraca na ten trend uwagę. Uważne jedzenie pomaga się skupić na dokładnym przeżuwaniu posiłku oraz celebracji tego momentu, kiedy możemy usiąść razem z bliskimi przy stole. To doskonały moment, aby na chwilę zwolnić i pozwolić sobie na chwilę relaksu.