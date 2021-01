Ewa Chodakowska przyznaje, że uwielbia słodycze. Jednak ilość cukru oraz konserwantów w większości kupowanych produktów może, lekko mówiąc, przytłaczać. Z tego powodu trenerka zachęca swoich obserwatorów, aby próbować przygotowywać coś słodkiego samodzielnie. Chodakowska co pewien czas wrzuca na Instagram proste przepisy, które mogą być dla nas inspiracją.

Dwa przepisy na domowe słodkości od Ewy Chodakowskiej

Kakaowe muffinki z masłem orzechowym

Składniki:

dwa duże dojrzałe banany (lub 3 mniejsze);

dwa jajka;

cztery łyżki masła orzechowego;

cztery łyżki cukru kokosowego;

łyżka miodu;

200 gramów jogurtu naturalnego;

półtorej łyżeczki proszku do pieczenia;

szczypta soli himalajskiej;

pięć łyżek mąki kokosowej;

dwie łyżki surowego kakao;

cztery łyżki zwykłej mąki;

garść morwy.

Składniki na polewę:

trzy łyżki podgrzanego masła orzechowego;

garść kruszonego kakao.

Przygotowanie:

Rozgnieć banany widelcem na papkę. Wymieszaj jajka z miodem i cukrem. Następnie dodaj masło orzechowe i jogurt, wymieszaj składniki rózgą lub mikserem na małych obrotach. Dodaj potem do masy mąkę kokosową oraz pszenną, sól himalajską, proszek do pieczenia i rozgniecione banany. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki, po czym dorzuć morwę i kakao. Ponownie wymieszaj. Przełóż gotową masę do foremek na muffinki i piecz w 180 stopniach przez 35 minut. Po tym czasie odstaw je do ostudzenia, a w międzyczasie podgrzej masło orzechowe, którym potem udekorujesz deser. Na polane masą orzechową muffinki dodaj kruszone kakao do dekoracji.

Daktylowe kulki

Składniki:

pół szklanki orzechów nerkowca;

pół szklanki orzechów włoskich;

pół szklanki płatków owsianych górskich;

pół szklanki namoczonych we wrzątku daktyli;

łyżka nasion chia;

łyżka goji;

łyżka miechunki;

łyżka babki płesznik i babki jajowatej;

łyżka suszonej morwy;

szczypta soli himalajskiej;

do wyboru: kakao, chia lub babka płesznik i babka jajowata albo sezam do obtoczenia kulek.

Przygotowanie:

Orzechy zmiel bardzo drobno w blenderze lub młynku do kawy. Drobno posiekaj chia, babkę, goji, miechunkę i morwę. Dodaj je oraz sól do pokruszonych orzechów. Zmiksuj daktyle na gładką masę i dodaj do pozostałych składników. Ponownie zamieszaj całą masę, ulep kuli wielkości orzecha włoskiego, obtocz w kakao, chia lub sezamie.